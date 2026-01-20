Sinner emplaca a 15ª vitória seguida no Australian Open

Parecia um treino de luxo para Jannik Sinner. Nesta terça-feira (20), o vice-líder do ranking e atual bicampeão venceu sem precisar fazer força na estreia do Australian Open. Ele vencia o francês Hugo Gaston, por 6/2 e 6/1, quando o rival desistiu da partida, lesionado.

- Não é a maneira como gostaria de vencer a partida. Mas comecei num nível bem intenso e estou feliz por estar de volta - disse Sinner.

Único a chegar às finais dos quatro Grand Slams em 2025 (e venceu também Wimbledon), o tenista italiano enfrenta, na segunda rodada, o ganhador do jogo entre o anfitrião e convidado James Duckworth e o croata e lucky loser Dino Prizmic.

Sinner se tornou o quarto tenista, desde 2000, a vencer 15 partidas consecutivas em Melbourne. Antes dele, alcançaram essa proeza o tetracampeão americano Andre Agassi, o hexacampeão suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic (recordista de títulos: 10).

Como foi a vitória de Sinner

Heroico, o francês resistiu até o sexto game sem ter o saque quebrado. Dois games depois, com outra quebra, o bicampeão fechou o primeiro set, que durou 37 minutos.

O bicampeão começou a parcial seguinte em ritmo ainda mais acelerando, conquistando a quebra logo no segundo game. Sinner repetiu a dose dois games depois. Logo o italiano após fechar o set, o francês desistiu da partida.