A coragem foi uma das virtudes que João Fonseca exibiu na maiúscula vitória sobre o russo Karen Khachanov neste sábado, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells. E os números mostram que o brasileiro foi, de fato, valente e fez por merecer a vitória de virada, por 4/6, 7/6 e 6/4.

A relação entre o número de winners (pontos indefensáveis) e erros não-forçados deixa evidente o quanto o brasileiro foi destemido na partida: 32/38, contra 29/43 do ex-número 8 do mundo (e atual 16º). Em outras palavras, o carioca, de 19 anos (dez a menos que o russo), foi mais certeiro nos ataques e, ao mesmo tempo, deu menos pontos de graça que o oponente.

Diante de um rival que sacou muito bem (fazendo 12 aces, contra 11 do brasileiro), João Fonseca também deu aula de eficiência nos break points. Afinal, salvou quatro das sete chances que Khachanov teve de quebrar seu serviço (57% de aproveitamento) e converteu três dos quatro oportunidades com as quais se deparou na partida.

O primeiro saque também foi fundamental para o brasileiro sair de quadra com a vitória. Seu aproveitamento foi de 71% (contra 61% do russo) e venceu 80% dos pontos quando acertou o primeiro serviço (75% do adversário).

Números da vitória de João Fonseca sobre o russo Karen Khachanov (Reprodução)

- Vitória muito importante, contra um jogador muito experiente, que tem muitos títulos, uma carreira brilhante. São esses jogos que fazem a gente crescer como jogador, muito feliz com a forma com que eu lutei - comemorou o brasileiro, que salvou dois match-points no tiebreak (perdia por 6/4).

- Tive as oportunidades depois que ele não fechou o jogo, e agarrei. Feliz com a forma que eu joguei no terceiro set também - analisou.

João Fonseca prevê jogo duro contra Tommy Paul

Neste domingo, por volta das 23h30 (de Brasília), o brasileiro enfrenta o americano Tommy Paul (24º):