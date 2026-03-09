João Fonseca chegou a Indian Wells com apenas uma vitória e três derrotas em simples na temporada. Mas, com seu jogo evoluindo a cada rodada, o número 1 do Brasil e 35 do mundo já venceu três jogos no Masters 1000 californiano, alcançando inédita fase de oitavas de final em torneios desse nível. Na terça-feira, o brasileiro, mais confiante do que nunca, terá um dos maiores desafios de sua curta, porém brilhante carreira até aqui: o italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo.

Caso derrote o segundo favorito do torneio californiano, o brasileiro vai saborear a segunda vitória sobre um top 10 na carreira. A primeira foi contra o russo Andrey Rublev (9º), em janeiro do ano passado, na estreia do Australian Open.

Logo após o contundente triunfo sobre o americano Tommy Paul (24º, no domingo), por 6/2 e 6/3, João Fonseca, como não poderia deixar de ser, rasgou elogios ao próximo rival. Por outro lado, revelou como pretende desbancar mais um favorito (na segunda rodada, a vítima foi o russo Karen Khachanov, 16º).

- Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz (número 1 do mundo) estão vencendo tudo, então é descansar amanhã para terça voltar à quadra. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer.

João Fonseca celebra a evolução

Perguntado sobre a diferença de seu jogo de um ano atrás, quando caiu na segunda rodada de Indian Wells, diante do campeão, o britânico Jack Draper, o brasileiro respondeu, com toda maturidade e sinceridade que lhe são peculiares:

- Hoje sou muito mais capaz de jogar partidas grandes, estou mais consciente do que preciso fazer para vencer grandes adversários como Paul e como Khachanov. Qualquer tenista sempre quer enfrentar os melhores.