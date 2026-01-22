Algoz de João Fonseca avança e aguarda por Sinner; veja vídeo
Pela primeira vez, americano Spizzirri está na terceira rodada de Grand Slam
Responsável pela eliminação de João Fonseca na estreia, Eliot Spizzirri alcançou, nesta quinta-feira (22), uma inédita terceira rodada de Grand Slam na carreira. Graças ao triunfo sobre o qualifier chinês Yibing Wu, por 6/2, 6/4, 6/7, 4/6 e 6/3, em 3h43m.
Na próxima fase, tudo indica que o atual 85º do mundo vai desafiar o bicampeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que é favorito contra o anfitrião James Duckworth.
Com as duas vitórias até agora, o americano, de 24 anos, que tem, nesta semana, o melhor ranking da carreira, vai subindo mais 14 posições.
Até esta semana, Spizzirri somava uma vitória em três partidas em chave principal de Slams na carreira: contra o compatriota Stefan Dostanic, no US Open de 2025. No Australian Open, o americano havia parado na segunda rodada do qualifying na temporada passada.
Queda de argentino beneficia João Fonseca
Por ora, João Fonseca, atual 32º, vai perdendo uma posição no ranking. Isso porque o argentino Sebastian Baez, que está logo atrás do brasileiro, parou na segunda rodada do Australian Open, superado pelo italiano Luciano Darderi.
O próximo desafio do carioca, de 19 anos, será o ATP 250 de Buenos Aires, que começa em 9 de fevereiro. Na ocasião, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai tentar defender o título conquistado no ano passado.
Depois da capital argentina, João Fonseca segue para o Rio Open, onde será cabeça de chave pela primeira vez. O anfitrião será o quarto favorito.
