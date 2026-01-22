Algoz de João Fonseca avança e aguarda por Sinner; veja vídeo

Responsável pela eliminação de João Fonseca na estreia, Eliot Spizzirri alcançou, nesta quinta-feira (22), uma inédita terceira rodada de Grand Slam na carreira. Graças ao triunfo sobre o qualifier chinês Yibing Wu, por 6/2, 6/4, 6/7, 4/6 e 6/3, em 3h43m.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Na próxima fase, tudo indica que o atual 85º do mundo vai desafiar o bicampeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que é favorito contra o anfitrião James Duckworth.

continua após a publicidade

➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Com as duas vitórias até agora, o americano, de 24 anos, que tem, nesta semana, o melhor ranking da carreira, vai subindo mais 14 posições.

Até esta semana, Spizzirri somava uma vitória em três partidas em chave principal de Slams na carreira: contra o compatriota Stefan Dostanic, no US Open de 2025. No Australian Open, o americano havia parado na segunda rodada do qualifying na temporada passada.

continua após a publicidade

Queda de argentino beneficia João Fonseca

Por ora, João Fonseca, atual 32º, vai perdendo uma posição no ranking. Isso porque o argentino Sebastian Baez, que está logo atrás do brasileiro, parou na segunda rodada do Australian Open, superado pelo italiano Luciano Darderi.

O próximo desafio do carioca, de 19 anos, será o ATP 250 de Buenos Aires, que começa em 9 de fevereiro. Na ocasião, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai tentar defender o título conquistado no ano passado.



Depois da capital argentina, João Fonseca segue para o Rio Open, onde será cabeça de chave pela primeira vez. O anfitrião será o quarto favorito.