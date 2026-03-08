Sinner avança e espera João Fonseca ou Tommy Paul em Indian Wells

Em busca de um título inédito na carreira e do primeiro troféu em 2026, Jannik Sinner está nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Neste domingo, o italiano venceu o canadense Denis Shapovalov (39º), por 6/3, e aguarda, agora, o ganhador do jogo entre João Fonseca (35º) e o anfitrião Tommy Paul (24º).

continua após a publicidade

➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional

➡️Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

Ausente da competição ano passado, por conta da suspensão de três meses por doping, o vice-líder do ranking tem como melhores resultados na Califórnia as semifinais de 2023 e 2024. Nas duas ocasiões, o tenista da Itália foi superado pelo número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

João Fonseca em quadra neste domingo

Caso o brasileiro avance, Sinner enfrentará João Fonseca pela primeira vez na carreira. Em 2024, no saibro do Masters 1000 de Madri, o tenista carioca foi superado por Paul, no único duelo até hoje entre ambos.

João Fonseca e Paul entram em quadra em torno das 23h30 deste domingo em Indian Wells.