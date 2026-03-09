João Fonseca faz história em Indian Wells e desafia Sinner

João Fonseca segue fazendo fila e história no Masters 1000 de Indian Wells. Neste domingo, com uma atuação impecável, o brasileiro, 35º do mundo, não deu chances ao americano Tommy Paul (24º do ranking, de 28 anos), derrotado por 6/2 e 6/3, em 1h22m. Com mais esse triunfo, em sua primeira partida de oitavas de final desse nível na carreira, o carioca, de 19 anos, vai desafiar, na terça-feira, ninguém menos do que o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking. O confronto é inédito.

continua após a publicidade

- Desde o começo fiz o meu jogo, focado e colocando pressão. Estou feliz com a maneira com que joguei hoje. Feliz com a forma como lidei quando tive uma quebra abaixo no segundo set, me mantendo positivo e ter essa mentalidade positiva, me mantendo focado durante toda a partida - celebrou o brasileiro, que, até este domingo, tinha como melhor resultado em Masters 1000 a terceira rodada em Cincinnati e Miami, ambas ano passado.

Perguntado sobre a diferença de seu jogo de um ano atrás, quando caiu na segunda rodada de Indian Wells, diante do campeão, o britânico Jack Draper, o brasileiro respondeu, com toda maturidade e sinceridade que lhe são peculiares:

continua após a publicidade

- Hoje sou muito mais capaz de jogar partidas grandes, estou mais consciente do que preciso fazer para vencer grandes adversários como Paul e como Khachanov. Qualquer tenista sempre quer enfrentar os melhores.

O brasileiro também falou de seu próximo rival:

- Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz estão vencendo tudo, então é descansar amanhã para terça voltar à quadra. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer.

Com o feito deste domingo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se torna o quarto mais jovem a ir tão longe em um torneio de Masters 1000.

➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional

➡️Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

continua após a publicidade

2º set: João Fonseca 6/3

Sem dar chances ao rival, o brasileiro finaliza o jogo e faz história Com uma passada na paralela de direita, João Fonseca quebra de novo e vai sacar para o jogo em 5/3 Paul mostra resistência, mas o brasileiro confirma (4/3) e vibra. Com dificuldades, o anfitrião empata a parcial em 3/3. O número 1 do Brasil confirma de zero e vira para 3/2. Empurrado pela torcida, o carioca devolve a quebra e vai sacar em 2/2. Dessa vez sem dificuldades, o brasileiro confirma o saque. O americano confirma de zero e abre 2/0. Paul conquista sua primeira quebra no jogo e vai sacar em 1/0. João Fonseca começa no saque.

1º set: João Fonseca 6/2