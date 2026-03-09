João Fonseca faz história em Indian Wells e desafia Sinner
Brasileiro atropela o americano Tommy Paul na terceira rodada
João Fonseca segue fazendo fila e história no Masters 1000 de Indian Wells. Neste domingo, com uma atuação impecável, o brasileiro, 35º do mundo, não deu chances ao americano Tommy Paul (24º do ranking, de 28 anos), derrotado por 6/2 e 6/3, em 1h22m. Com mais esse triunfo, em sua primeira partida de oitavas de final desse nível na carreira, o carioca, de 19 anos, vai desafiar, na terça-feira, ninguém menos do que o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking. O confronto é inédito.
- Desde o começo fiz o meu jogo, focado e colocando pressão. Estou feliz com a maneira com que joguei hoje. Feliz com a forma como lidei quando tive uma quebra abaixo no segundo set, me mantendo positivo e ter essa mentalidade positiva, me mantendo focado durante toda a partida - celebrou o brasileiro, que, até este domingo, tinha como melhor resultado em Masters 1000 a terceira rodada em Cincinnati e Miami, ambas ano passado.
Perguntado sobre a diferença de seu jogo de um ano atrás, quando caiu na segunda rodada de Indian Wells, diante do campeão, o britânico Jack Draper, o brasileiro respondeu, com toda maturidade e sinceridade que lhe são peculiares:
- Hoje sou muito mais capaz de jogar partidas grandes, estou mais consciente do que preciso fazer para vencer grandes adversários como Paul e como Khachanov. Qualquer tenista sempre quer enfrentar os melhores.
O brasileiro também falou de seu próximo rival:
- Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz estão vencendo tudo, então é descansar amanhã para terça voltar à quadra. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer.
Com o feito deste domingo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se torna o quarto mais jovem a ir tão longe em um torneio de Masters 1000.
2º set: João Fonseca 6/3
- Sem dar chances ao rival, o brasileiro finaliza o jogo e faz história
- Com uma passada na paralela de direita, João Fonseca quebra de novo e vai sacar para o jogo em 5/3
- Paul mostra resistência, mas o brasileiro confirma (4/3) e vibra.
- Com dificuldades, o anfitrião empata a parcial em 3/3.
- O número 1 do Brasil confirma de zero e vira para 3/2.
- Empurrado pela torcida, o carioca devolve a quebra e vai sacar em 2/2.
- Dessa vez sem dificuldades, o brasileiro confirma o saque.
- O americano confirma de zero e abre 2/0.
- Paul conquista sua primeira quebra no jogo e vai sacar em 1/0.
- João Fonseca começa no saque.
1º set: João Fonseca 6/2
- O brasileiro segue pressionando, conquista nova quebra e fecha em 6/2. Em seguida, o número 1 do país pede atendimento médico.
- João arrisca a devolução de saque e desperdiça o primeiro set point.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue sobrando em quadra e abre 5/2.
- Com seu segundo ace no jogo, o anfitrião diminui a desvantagem para 4/2.
- Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance.
- O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1.
- Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1.
- Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks.
- Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0.
- João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0.
- Paul salva o primeiro break logo no segundo game.
- O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'.
- O brasileiro começa sacando o jogo.
- João Fonseca e Paul já estão em quadra.
