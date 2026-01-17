Número 185 derruba o 20º cabeça de chave na estreia do Australian Open
Italiano Flavio Cobolli é surpreendido pelo britânico e qualifier Arthur Fery
Mal começou, e a zebra já está solta no Australian Open. E o primeiro cabeça de chave a cair, logo na estreia, foi o italiano Flavio Cobolli, 22º do mundo. O algoz foi o qualifier britânico Arthur Fery (185º do ranking, de 23 anos), que venceu por 7/6, 6/4 e 6/1.
Essa é apenas a primeira participação de Fery em Melbourne. Até então, o britânico só havia disputado Grand Slams em casa, em Wimbledon, somando uma vitória em quatro partidas. Seu único triunfo na tradicional grama britânica foi ano passado, contra o australiano Alexei Popyrin.
Mesmo em torneios de ATP, somando aí a única vitória em Slams, o tenista do Reino Unido somava apenas dois triunfos em seis jogos. Isso porque a maior parte da carreira tem sido nos Challengers, torneios abaixo dos ATP's.
Na segunda rodada, o tenista do Reino Unido encara o argentino Thomas Etcheverry ou o sérvio Miomir Kecmanovic
Segunda derrota seguida na estreia do Australian Open
Apesar do ótimo ranking, Cobolli, que fez a pré-temporada com o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, também perdeu na estreia em Melbourne, ano passado.
