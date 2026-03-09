menu hamburguer
Tênis

João Fonseca vence ponto espetacular contra Tommy Paul; veja vídeo

Número 1 do Brasil protagoniza belo ponto em Indian Wells

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/03/2026
00:47
João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)
João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)
Número 35 do mundo, João Fonseca sobrou em quadra no primeiro set contra o americano Tommy Paul (24º), pela terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Em um dos ótimos pontos dessa parcial, o número 1 do Brasil deu uma aula de como sair da defesa para o ataque, finalizando a jogada com um winner. Confira abaixo:

No vídeo abaixo, outro ponto sensacional vencido pelo brasileiro:

Abaixo, como foi a primeira parcial:

1º set: João Fonseca 6/2

  1. O brasileiro segue pressionando, conquista nova quebra e fecha em 6/2. Em seguida, o número 1 do país pede atendimento médico.
  2. João arrisca a devolução de saque e desperdiça o primeiro set point.
  3. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue sobrando em quadra e abre 5/2.
  4. Com seu segundo ace no jogo, o anfitrião diminui a desvantagem para 4/2.
  5. Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance.
  6. O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1.
  7. Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1.
  8. Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks.
  9. Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0.
  10. João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0.
  11. Paul salva o primeiro break logo no segundo game.
  12. O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'.
  13. O brasileiro começa sacando o jogo.
  14. João Fonseca e Paul já estão em quadra.

João Fonseca pode enfrentar Sinner

O vencedor da partida deste domingo enfrenta o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que eliminou o canadense Denis Shapovalov. Se for João Fonseca, será um duelo inédito na carreira do carioca de apenas 19 anos.

Semifinalista em 2023 e 2024 e ausente ano passado pela suspensão por doping, Siner jamais chegou à decisão em Indian Wells. E, nesta semana, tenta o primeiro título na temporada.

João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)
João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)

