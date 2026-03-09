João Fonseca vence ponto espetacular contra Tommy Paul; veja vídeo
Número 1 do Brasil protagoniza belo ponto em Indian Wells
Número 35 do mundo, João Fonseca sobrou em quadra no primeiro set contra o americano Tommy Paul (24º), pela terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.
Em um dos ótimos pontos dessa parcial, o número 1 do Brasil deu uma aula de como sair da defesa para o ataque, finalizando a jogada com um winner. Confira abaixo:
No vídeo abaixo, outro ponto sensacional vencido pelo brasileiro:
Abaixo, como foi a primeira parcial:
1º set: João Fonseca 6/2
- O brasileiro segue pressionando, conquista nova quebra e fecha em 6/2. Em seguida, o número 1 do país pede atendimento médico.
- João arrisca a devolução de saque e desperdiça o primeiro set point.
- O pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue sobrando em quadra e abre 5/2.
- Com seu segundo ace no jogo, o anfitrião diminui a desvantagem para 4/2.
- Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance.
- O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1.
- Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1.
- Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks.
- Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0.
- João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0.
- Paul salva o primeiro break logo no segundo game.
- O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'.
- O brasileiro começa sacando o jogo.
- João Fonseca e Paul já estão em quadra.
João Fonseca pode enfrentar Sinner
O vencedor da partida deste domingo enfrenta o vice-líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, que eliminou o canadense Denis Shapovalov. Se for João Fonseca, será um duelo inédito na carreira do carioca de apenas 19 anos.
Semifinalista em 2023 e 2024 e ausente ano passado pela suspensão por doping, Siner jamais chegou à decisão em Indian Wells. E, nesta semana, tenta o primeiro título na temporada.
