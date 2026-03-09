João Fonseca vence ponto espetacular contra Tommy Paul; veja vídeo

O brasileiro segue pressionando, conquista nova quebra e fecha em 6/2. Em seguida, o número 1 do país pede atendimento médico.

João arrisca a devolução de saque e desperdiça o primeiro set point.

O pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue sobrando em quadra e abre 5/2.

Com seu segundo ace no jogo, o anfitrião diminui a desvantagem para 4/2.

Firme nos golpes de fundo, o número 1 do Brasil tem mais um break. Mas erra a devolução de saque e desperdiça a chance.

O brasileiro faz seu primeiro ace na partida e abre 4/1.

Paul sai do buraco e diminui a desvantagem para 3/1.

Nas cordas, o anfitrião saca em 0/40 e salva mais três breaks.

Sem sustos, o carioca, de 19 anos, abre 3/0.

João Fonseca aproveita o segundo break e conquista a quebra. Ele vai sacar em 2/0.

Paul salva o primeiro break logo no segundo game.

O número 1 do Brasil confirma o serviço, e a torcida grita 'João Fonseca'.

O brasileiro começa sacando o jogo.