Sinner supera problemas e avança às oitavas do Australian Open
Protocolo de calor intenso foi acionado na partida quando a sensação térmica beirou os 40ºC
O atual número 2 do mundo, Jannik Sinner, garantiu sua vaga nas oitavas de final do Australian Open nesta sexta-feira (24), em Melbourne, após uma vitória suada sobre o norte-americano Eliot Spizzirri. O italiano superou o adversário e, principalmente, problemas físicos que se agravaram no intenso calor australiano, com parciais de 4/6, 6/3, 6/4 e 6/4 em uma partida que se estendeu por 3 horas e 45 minutos.
O confronto foi marcado pela irregularidade do bicampeão do torneio, que sofreu com cãibras e desconforto no braço. A situação se agravou no terceiro set, quando Sinner precisou de atendimento médico após o terceiro game.
O momento crítico coincidiu com a aplicação inédita do recém-adotado protocolo de calor extremo pela organização do torneio. Com a sensação térmica beirando os 40ºC, a paralisação de 10 minutos para o fechamento do teto da Rod Laver Arena beneficiou o italiano, que conseguiu se recuperar e reverter o placar da parcial. A interrupção ocorreu quando Spizzirri, algoz do brasileiro João Fonseca em fase anterior, vencia por 3 a 1.
Detalhes da partida
Apesar da vitória, o desempenho de Sinner foi inconstante. Ele começou o primeiro set quebrando o saque adversário e abrindo 2/0, mas perdeu quatro games consecutivos, cedendo a parcial por 6/4. Esta derrota encerrou uma sequência de 12 vitórias em sets diretos que o tenista mantinha desde a final do ATP 500 de Viena.
No segundo set, após ser quebrado logo no início, o italiano reagiu com duas quebras seguidas, virando o placar de 0/1 para 4/1, e administrou a vantagem. A volta por cima veio definitivamente no terceiro e quarto sets, mesmo com as limitações físicas evidentes.
Com o triunfo, Sinner atingiu a marca histórica de se tornar o primeiro tenista italiano a alcançar as oitavas de final do Australian Open por cinco vezes, superando o recorde que dividia com Fabio Fognini (quatro vezes). Além disso, ele disputará as oitavas de um Grand Slam pela 19ª vez, ampliando seu recorde nacional.
O italiano enfrentará nas oitavas de final o compatriota Luciano Darderi, cabeça de chave número 22, que surpreendeu ao eliminar o russo Karen Khachanov, 15º favorito, em quatro sets (7/6 (7-5), 3/6, 6/3 e 6/4).
Uso do protocolo de calor
Vale ressaltar que esta foi a primeira vez que o novo protocolo de calor extremo foi ativado no circuito. A medida, implementada em dezembro de 2025 pela ATP Tour após episódios de exaustão em Xangai, visa preservar a saúde dos atletas. O regulamento utiliza o índice Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) – que avalia temperatura do ar, calor radiante, umidade e velocidade do vento – para classificar o estresse térmico em uma escala de 1 a 5. Ao atingir o nível 5 neste sábado, os jogos nas quadras externas e em outras arenas, como a Margaret Court e a John Cain Arena (incluindo a partida da brasileira Victória Barros), foram suspensos.
O tênis italiano celebra a fase atual, com Sinner, Darderi e Lorenzo Musetti nas oitavas de final. Esta é apenas a oitava vez na história que três tenistas do país chegam juntos a esta fase em um Grand Slam.
