Alcaraz avança às oitavas em sua 100ª partida no Australian Open
Espanhol enfrentará o norte-americano Tommy Paul nas oitavas de final
Carlos Alcaraz não deu chances ao francês Corentin Moutet (37º do mundo) e avançou para as oitavas de final do Australian Open com uma vitória imponente nesta sexta-feira (23). O espanhol, atual número 1 do mundo, triunfou por 6/2, 6/4 e 6/1 em Melbourne, na partida que marcou seu 100º jogo em torneios de Grand Slam. O confronto teve a duração de 2 horas e 5 minutos.
Com o resultado, Alcaraz alcançou sua 87ª vitória neste nível de competição, acumulando apenas 13 derrotas em 100 jogos. Este retrospecto notável iguala exatamente a marca que o lendário sueco Bjorn Borg detinha ao completar sua centésima partida em Majors. Borg, também ex-número 1 do mundo e dono de 11 títulos de Grand Slam, estabeleceu esse recorde que agora o jovem espanhol compartilha.
Detalhes da partida
A superioridade do líder do ranking foi evidente desde o início, quebrando o serviço do francês logo no primeiro game de cada set.
No set inicial, Alcaraz entrou afiado, quebrou o saque de Moutet no segundo game e manteve a agressividade. Após salvar um break point e quebrar novamente no quinto game, abriu uma vantagem confortável, fechando em 6/2 após 35 minutos.
A segunda parcial também começou com uma quebra para o espanhol, que abriu 3/0. Apesar de Moutet ter esboçado uma reação, revertendo a desvantagem para 4/3, Alcaraz retomou o controle, quebrou o serviço adversário e sacou para fechar em 6/4, abrindo 2 sets a 0.No terceiro e último set, Alcaraz não deu chances. Abriu 4/0, conseguiu mais uma quebra e encerrou o confronto sem maiores dificuldades. O espanhol deslanchou, vencendo sete games seguidos e garantindo a vaga.
Domínio invicto contra canhotos
O desempenho do espanhol foi dominante nas estatísticas. Carlos registrou 30 winners contra 18 de Moutet e cometeu menos erros não forçados: 20 contra 34 do adversário francês. Além disso, o número 1 do mundo mantém um impressionante retrospecto contra canhotos nos quatro principais torneios, com este sendo seu 14º triunfo, permanecendo invicto nessas condições.
Em busca da hegemonia
Campeão vigente de Roland Garros e do US Open, o tenista de 22 anos segue em busca do inédito career slam, a conquista dos quatro principais torneios do circuito. Caso atinja o objetivo neste Australian Open, Alcaraz, com 22 anos e 272 dias, se tornará o mais jovem na história do tênis a realizar tal feito. Ele já possui dois títulos em cada um dos outros Slams: Roland Garros (2024 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e US Open (2022 e 2025).
Esta é a terceira vez na carreira que Carlitos chega às oitavas de final em Melbourne, tornando-se o décimo espanhol a atingir esta fase no torneio australiano, onde nunca ultrapassou as quartas de final. Em Grand Slams, esta é a 15ª vez que avança, um feito igualado apenas por um seleto grupo de compatriotas, liderado por Rafael Nadal (54) e David Ferrer (27).
Próximo Desafio
Nas oitavas de final, Alcaraz terá pela frente o norte-americano Tommy Paul (20º), que avançou após a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (14º). No histórico de confrontos, Alcaraz leva vantagem, com cinco vitórias em sete jogos, e venceu os últimos quatro encontros, incluindo os dois disputados em Grand Slams.
