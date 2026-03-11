Atuação de João Fonseca contra Sinner vira assunto mundial: 'Nem começou'

Jannik Sinner, número 2 do mundo, derrotou João Fonseca nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nesta terça-feira (10). Apesar da derrota, a joia brasileira foi gigante em quadra. Sinner venceu o jogo por 2 sets a zero, com parciais 7-6(6) e 7-6(4), precisando suar até o último minuto.

A atuação de João Fonseca foi reconhecida mundialmente. Internautas do Brasil, Espanha, França, Estados Unidos e diversos outros países do mundo se renderam ao talento do jovem astro carioca.

Tradução: Espero que esta partida mostre que João Fonseca não é brincadeira… Ele é o mais indicado para completar o novo Big 3, o poder de ataque… e ele nem começou ainda.

Tradução: Para quem duvida dele, João Fonseca é capaz de fazer coisas assim.

Tradução: João Fonseca não venceu Jannik Sinner, mas isso não é o mais importante porque ele teve uma partida e um torneio de sucesso em Indian Wells. Isso certamente mereceu uma ovação de pé.

Após a vitória, o tenista italiano dedicou sua entrevista coletiva a analisar a performance de João Fonseca, ressaltando a dificuldade do confronto.

— Senti que era uma partida importante, com pontos decisivos. Encontrei boas soluções, mas foi um jogo muito difícil, o qual eu estava ansioso para jogar. Ele é um jogador de altíssima qualidade, então estou muito feliz por ter conseguido a vitória hoje.

João Fonseca agradece o carinho do público após a derrota para Jannik Sinner em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL/AFP)

Questionado sobre possíveis semelhanças com o estilo de jogo do adversário, o italiano fez uma avaliação ponderada. "Do meu ponto de vista, cada um é diferente. Ele definitivamente tem qualidades semelhantes às minhas e às que desenvolvi nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, percebo algumas distinções", analisou Sinner.

O tenista prosseguiu na comparação, destacando o potencial do jovem. "Há coisas que ele faz um pouco melhor em certos momentos, coisas que eu faço melhor em outros. Ele está trilhando seu próprio caminho para abordar este esporte. Foi um confronto realmente interessante".

Além da técnica, o italiano destacou a atitude de Fonseca. "Acho que ele não tem medo, gosta de arriscar e é muito agressivo. Tem uma mentalidade excelente, sinto que ele está em ótimas mãos com sua equipe. Eles têm uma abordagem muito positiva em relação ao tênis, o que é muito importante, principalmente para jogadores jovens", afirmou Sinner.