Dose dupla de sucesso! Luisa Stefani avança às oitavas de final no Australian Open

A sexta-feira (23) foi de rodada dupla e vitórias para Luisa Stefani no Australian Open. A principal representante do tênis brasileiro, número 1 do país e 13ª no ranking mundial de duplas, garantiu sua vaga nas oitavas de final em duas categorias: duplas femininas e duplas mistas, em Melbourne, na Austrália.

Primeiro, nas duplas femininas, Stefani e sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski (cabeças de chave número 5), superaram a colombiana Emiliana Arango e a francesa Elsa Jaquemot por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A partida durou 1 hora e 7 minutos. O próximo desafio será contra as cabeças de chave número 9, a americana Nicole Melichar e a espanhola Cristina Bucsa.

Horas depois, a paulistana voltou à quadra para a disputa das duplas mistas. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo (ex-número 1 do mundo na categoria masculina), Stefani bateu a dupla australiana Taylah Preston e Cruz Hewitt com um placar de 6/2 e 6/3.

Ainda sem confirmação da organização do torneio, as datas dos confrontos das oitavas de final em ambas as categorias serão anunciadas em breve.

Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)

Experiência e conquistas

A tenista de 28 anos é a grande referência do esporte no Brasil. Sua trajetória inclui a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao lado de Laura Pigossi, e a histórica conquista do Australian Open em 2023, nas duplas mistas com Rafael Matos, sendo a primeira dupla brasileira campeã de um Grand Slam.

Em seu currículo, a atleta coleciona títulos importantes, como o WTA 125 de Montevidéu, o WTA 1000 de Guadalajara e o WTA 250 de Chennai (2022); os WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide (2023); além do WTA 1000 de Doha em 2024, ao lado de Demi Schuurs.

A atleta conta com o patrocínio do Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce, e o apoio da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.

Trajetória no tênis

Luisa Stefani começou no esporte aos 10 anos, em São Paulo. Em 2011, mudou-se para os Estados Unidos para estudar e aprimorar sua carreira, chegando ao 10º lugar no ranking mundial juvenil. Sua transição para o circuito profissional ocorreu pelo Circuito Universitário Americano, representando a Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019, conquistou seu primeiro título WTA em Tashkent, além de outros torneios ITF e WTA, alcançando a nona posição no ranking mundial.

O Australian Open é o primeiro torneio de Grand Slam do calendário tenístico anual e reúne os principais atletas do mundo em diferentes categorias.