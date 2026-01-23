menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Dose dupla de sucesso! Luisa Stefani avança às oitavas de final no Australian Open

Os próximos adversários da brasileira já foram definidos em ambas as modalidades

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 23/01/2026
13:18
Luisa Stefani (Foto: Slyce Apparel)
imagem cameraLuisa Stefani (Foto: Slyce Apparel)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A sexta-feira (23) foi de rodada dupla e vitórias para Luisa Stefani no Australian Open. A principal representante do tênis brasileiro, número 1 do país e 13ª no ranking mundial de duplas, garantiu sua vaga nas oitavas de final em duas categorias: duplas femininas e duplas mistas, em Melbourne, na Austrália.

Primeiro, nas duplas femininas, Stefani e sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski (cabeças de chave número 5), superaram a colombiana Emiliana Arango e a francesa Elsa Jaquemot por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. A partida durou 1 hora e 7 minutos. O próximo desafio será contra as cabeças de chave número 9, a americana Nicole Melichar e a espanhola Cristina Bucsa.

Horas depois, a paulistana voltou à quadra para a disputa das duplas mistas. Ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo (ex-número 1 do mundo na categoria masculina), Stefani bateu a dupla australiana Taylah Preston e Cruz Hewitt com um placar de 6/2 e 6/3.

Ainda sem confirmação da organização do torneio, as datas dos confrontos das oitavas de final em ambas as categorias serão anunciadas em breve.

Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)
Luisa Stefani e Gabi Dabrowski (Foto: unboxsports)

Experiência e conquistas

A tenista de 28 anos é a grande referência do esporte no Brasil. Sua trajetória inclui a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao lado de Laura Pigossi, e a histórica conquista do Australian Open em 2023, nas duplas mistas com Rafael Matos, sendo a primeira dupla brasileira campeã de um Grand Slam.

Em seu currículo, a atleta coleciona títulos importantes, como o WTA 125 de Montevidéu, o WTA 1000 de Guadalajara e o WTA 250 de Chennai (2022); os WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide (2023); além do WTA 1000 de Doha em 2024, ao lado de Demi Schuurs.

A atleta conta com o patrocínio do Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit e Slyce, e o apoio da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL.

Trajetória no tênis

Luisa Stefani começou no esporte aos 10 anos, em São Paulo. Em 2011, mudou-se para os Estados Unidos para estudar e aprimorar sua carreira, chegando ao 10º lugar no ranking mundial juvenil. Sua transição para o circuito profissional ocorreu pelo Circuito Universitário Americano, representando a Pepperdine University, na Califórnia. Em 2019, conquistou seu primeiro título WTA em Tashkent, além de outros torneios ITF e WTA, alcançando a nona posição no ranking mundial.

O Australian Open é o primeiro torneio de Grand Slam do calendário tenístico anual e reúne os principais atletas do mundo em diferentes categorias.

