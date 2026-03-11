Federer é o sétimo atleta a entrar na lista de bilionários da Forbes

Um dos maiores tenistas da história, campeão de 20 Grand Slams e de outros 83 títulos de simples, Roger Federer passou a figurar em mais um seleto grupo. O suíço, que se aposentou em 2021, entrou oficialmente para a lista de bilionários da prestigiada Revista Forbes.

No ranking de 2026 da publicação, o ex-tenista nascido na Basileia aparece com uma fortuna em torno de US$ 1,1 bilhão, tornando-se um dos poucos atletas na história a alcançar esse status, através de uma combinação de sucesso esportivo, patrocínios e negócios.

Apenas outros seis atletas já faziam parte da lista de bilionários da Forbes. São eles LeBron James, astro do basquete, Tiger Woods e Phil Mickelson, estrelas do golfe, os artilheiros Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e o boxeador americano Floyd Mayweather.

Além dos 103 títulos (segundo maior número da história da modalidade, atrás apenas dos 109 do americano Jimmy Connors), Federer conquistou nada menos que 1251 vitórias como profissional (e sofreu 275 derrotas) . Apenas em premiação, o ex-tenista embolsou pouco mais de US$ 130 milhões na carreira, que teve início em 1998.

Em fevereiro, o astro suíço foi uma das personalidades que prestigiaram o Super Bowl, na Bay Arena, em San Francisco, nos EUA.