A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, garantiu sua vaga nas oitavas de final do torneio após uma dura vitória sobre Anastasia Potapova (55ª do ranking), na noite desta quinta-feira (22). A bielorrussa superou Potapova austríaca em sets diretos, ambos decididos no tie-break, com parciais de 7/6 (7-4) e 7/6 (9-7), em um confronto que se estendeu por 2 horas e 2 minutos.

O triunfo não apenas classificou Sabalenka, mas também cravou um novo recorde. Ao vencer o primeiro tie-break por 7-4, a atual bicampeã do Australian Open alcançou sua 18ª vitória consecutiva em desempates de Grand Slam, superando o recorde anterior e abrindo cinco de vantagem sobre a americana Patty Schnyder, que ocupava a segunda posição nesta estatística.

Apesar da vitória em dois sets, o duelo foi equilibrado e marcado por oscilações. Sabalenka cometeu 44 erros não-forçados, contra apenas 25 de Potapova, mas compensou a imprecisão com 34 bolas vencedoras, superando as 22 da adversária. A bielorrussa também registrou três aces, contra dois da Anastasia.

Aryna Sabalenka comemora vitória sobre a austríaca Anastasia Potapova no Aberto da Austrália, em Melbourne (Foto: David Gray/AFP)

Como foi o jogo:

No primeiro set, Sabalenka enfrentou o jogo agressivo de Potapova. A número 1 do mundo conquistou uma quebra no segundo game, mas imediatamente perdeu o serviço ao errar bolas paralelas. Com os serviços mantidos na sequência, a decisão foi para o tie-break. Sabalenka chegou a abrir 3/0, permitiu a reação, mas recuperou-se para fechar em 7-4.

O segundo set começou com domínio de Sabalenka, que rapidamente abriu 4/0, com quebras no primeiro e terceiro games. Contudo, Potapova demonstrou resiliência, devolveu as quebras no sexto e oitavo games e igualou o placar em 4/4. A russa chegou a virar para 6 a 5, mas Sabalenka salvou o set point e forçou o novo tie-break. No desempate, a frieza da número 1 prevaleceu, fechando em um apertado 9/7 para assegurar a vitória.

Próximo desafios:

Nas oitavas de final, Aryna Sabalenka terá pela frente a canadense Victoria Mboko, que se classificou após derrotar a dinamarquesa Clara Tauson por 7/6, 5/7 e 6/3, também nesta quinta-feira.

Vale lembrar que, nas duas primeiras rodadas do Australian Open, Sabalenka havia vencido com mais tranquilidade, em sets diretos. Na estreia, eliminou a francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Na segunda rodada, superou a chinesa Zhuoxuan Bai com parciais de 6/3 e 6/4, impondo um ritmo forte desde o início e abrindo 5 a 0 no primeiro set.

