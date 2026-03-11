João Fonseca sobre a derrota para Sinner: 'Fiz o meu melhor'

João Fonseca deixou tudo em quadra na derrota para Jannik Sinner, vice-líder do ranking e ex- número 1 do mundo, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, que durou 2h01m. O equilíbrio foi tão grande que o favorito italiano venceu apenas dois pontos a mais que o brasileiro: 79 a 77. Como de praxe, o brasileiro (35º do mundo, aos 19 anos) fez uma análise com os pés no chão após o revés por 7/6 (6) e 7/6 (4).

- Acho que foi um bom jogo. Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude. Há algumas coisas para melhorar e estar pronto para a nossa próxima partida, com certeza.

No primeiro tiebreak, o número 1 do Brasil abriu 6/3, mas acabou desperdiçando três set points (os dois primeiros no potente saque do oponente). O italiano acabou vencendo os cinco pontos seguintes (vídeo abaixo) e fechou em 8/6. Já no segundo set, o brasileiro levou ao tiebreak, após estar 2/5 atrás:

- Estou feliz com a forma como joguei. Claro que vi algumas oportunidades, então consegui um pouco mais do que o esperado, porque você está jogando contra um ex-número 1 do mundo. Talvez eu pudesse ter sacado melhor no tiebreak. Não sei. É sempre um "se", quer dizer, não podemos mudar o passado, então precisamos focar no futuro. Estou feliz com a forma como joguei, mas é claro que há algumas coisas para melhorar e trabalhar todos os dias.

João Fonseca segue para Miami

Com as três vitórias em Indian Wells, contra o belga Raphael Collignon (77º), o russo Karen Khachanov (16º) e o americano Tommy Paul (24º), João Fonseca alcançou, pela primeira vez na carreira, as oitavas de final de um torneio desse nível. E, na quarta-feira (18), já começa o próximo desafio do brasileiro, o Masters 1000 de Miami.



Ano passado, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira chegou à terceira rodada do torneio na Flórida.

