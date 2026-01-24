Raquetadas: Entenda alguns dos principais golpes do tênis

Conteúdo Especial

Em tempos de Australian Open, que se aproxima da segunda semana, a seção 'Raquetadas' explica alguns dos principais golpes do tênis. A gravação foi feita na quadra coberta da Tennis Route, no Rio de Janeiro, e apresentada por Rodrigo Soriano, coordenador do centro de treinamento. E os atletas que demonstraram as batidas na bolinha foram Valter Albuquerque, de 19 anos, e Cauã Santos, de 15, ambos da Rocinha.

O primeiro golpe mostrado é o forehand (direita) com top spin, efeito no qual a(o) tenista bate de baixo para cima na bolinha, que quica mais alto e ganha velocidade. Um dos atletas que melhor fazia essa jogada era o espanhol Rafael Nadal, conhecido como o 'rei do top spin', que se aposentou em novembro de 2024. O efeito contrário a esse é o slice, no qual o(a) atleta bate de cima para baixo.

Na segunda parte do vídeo, é mostrado o backhand (esquerda) top spin. Em seguida, é apresentado o backhand slice. Muitas vezes essa jogada é usada com eficiência para os drop-shots (bolas curtas).

Saque, o 'pontapé' inicial do tênis

O 'Raquetadas' também exibe o voleio de direita, golpe no qual o tenista bate na bolinha antes dela quicar na quadra. Pouco usado no saibro, piso mais lento, o voleio é visto com muito mais frequência em jogos na grama, a superfície mais rápida de todas, como em Wimbledon. O ex-tenista suíço Roger Federer, que se aposentou em 2021, era um dos mestres nesse golpe.

No vídeo deste sábado, há também a explicação sobre o que é o smash, golpe normalmente usado muito próximo à rede, para finalizar o ponto, e o saque, por onde tudo começa no tênis.