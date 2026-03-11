

Jannik Sinner e João Fonseca fizeram uma das melhores partidas do ano na terça-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Se não resistiu ao favoritismo do vice-líder do ranking, perdendo por duplo 7/6, o brasileiro (35º do mundo) recebeu elogios de muita gente que acompanhou a inédita partida.

Um dos que se renderam à atuação do carioca, de 19 anos, foi o técnico americano Brad Gilbert, que já treinou nomes como os ex-líderes do ranking mundial Andre Agassi e Andy Roddick.

- O que vi do Funseca ontem à noite foi facilmente nível top 5, ansioso para ver mais confrontos contra Sinner e contra Alcaraz - escreveu o treinador, nas redes sociais. Além de seus trabalhos com estrelas da modalidade, Gilbert é autor de um dos livros mais elogiados do tênis: 'Jogue para Vencer' ('Winning Ugly', no título original, em inglês).

João Fonseca elogia rival

O número 1 do Brasil, que disputou sua primeira partida de oitavas de final de Masters 1000 na carreira, deu os créditos a Sinner pela vitória em Indian Wells:



- Acho que foi um bom jogo. Desde o primeiro ponto, foi muito equilibrado. Quero dizer, joguei um bom tênis e me senti muito bem. Acho que a diferença foi nos pontos decisivos. O mérito foi dele hoje. Fiz o meu melhor, o melhor que pude. Há algumas coisas para melhorar e estar pronto para a nossa próxima partida, com certeza.