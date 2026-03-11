Ruud faz 'mágica' no match-point, Alcaraz erra e ri; veja vídeo

Bicampeão (venceu em 2023 e 2024), Carlos Alcaraz caminha a passos largos rumo ao tri do Masters 1000 de Indian Wells. Nesta quarta-feira, o número 1 do mundo alcançou as quartas de final, ao derrotar o norueguês Caspe Ruud, por 6/1 e 7/6 (2), em 1h30m.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Número 13 do mundo, o tenista da Noruega lutou até o final para evitar a sexta derrota em sete jogos contra o adversário. Ruud chegou a salvar um dos match-points mostrando puro reflexo e fazendo uma 'mágica', ao acertar a bola por entre as pernas. O espanhol ficou tão surpreso que acabou errando a continuação da jogada, mas não perdeu o bom humor habitual e abriu o sorriso.



Veja abaixo:

continua após a publicidade

Norrie desafia Alcaraz

Para voltar à semifinal, o número 1 do mundo, de 22 anos, terá de derrotar um 'velho' conhecido, o ex-campeão (em 2021) britânico Cameron Norrie (29º, ex-top 10, de 30 anos), que vem de triunfo sobre o qualifier australiano Rinky Hijikata (117º).

Invicto em 15 jogos no ano, Alcaraz lidera o confronto direto diante de Norrie, com cinco vitórias em oito duelos.

Até agora, o espanhol ganhou os dois torneios que disputou em 2026: o Australian Open (o Grand Slam que lhe faltava) e o ATP 500 de Doha, no Catar.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Também nesta quarta, o russo Daniil Medvedev eliminou o anfitrião Alex Michelsen (6/2 e 6/4) e aguarda, nas quartas de final, o ganhador do jogo entre o penatacampeão sérvio Novak Djokovic (2008, 2011, 2014, 2015 e 2016) e o britânico Jack Draper (atual campeão). Quem avançar enfrenta o vencedor da próxima partida de Alcaraz na semifinal.