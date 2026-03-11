Sinner supera João Fonseca e destaca: 'Jogador de altíssima qualidade'

Jannik Sinner, o número 2 do mundo, precisou de dois tiebreaks para superar o jovem brasileiro João Fonseca nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nesta terça-feira (10). Após a vitória, o tenista italiano dedicou sua entrevista coletiva a analisar a performance do promissor carioca, ressaltando a dificuldade do confronto.

— Senti que era uma partida importante, com pontos decisivos. Encontrei boas soluções, mas foi um jogo muito difícil, o qual eu estava ansioso para jogar. Ele é um jogador de altíssima qualidade, então estou muito feliz por ter conseguido a vitória hoje.

O italiano teve a chance de fechar o jogo no segundo set, sacando em 5/3, mas viu Fonseca quebrar seu serviço e forçar o tiebreak. O italiano admitiu que não sacou bem no momento crucial. "Eu não encontrei o saque certo. Talvez nos primeiros pontos eu não tenha sacado muito bem", comentou.

— Aí, no 0-30, ele fez alguns pontos realmente bons. Isso pode acontecer. O importante é saber como reagir. Nos dois tiebreaks, tentei ser agressivo, e acho que hoje talvez tenha sido esse o diferencial. É difícil jogar contra ele.

Jannik Sinner comemora ponto na vitória sobre o brasileiro João Fonseca (Foto: Clive Brunskill/AFP)

Análise do estilo e elogios à mentalidade

Questionado sobre possíveis semelhanças com o estilo de jogo do adversário, o italiano fez uma avaliação ponderada. "Do meu ponto de vista, cada um é diferente. Ele definitivamente tem qualidades semelhantes às minhas e às que desenvolvi nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, percebo algumas distinções", analisou Sinner.

O tenista prosseguiu na comparação, destacando o potencial do jovem. "Há coisas que ele faz um pouco melhor em certos momentos, coisas que eu faço melhor em outros. Ele está trilhando seu próprio caminho para abordar este esporte. Foi um confronto realmente interessante".

Além da técnica, o italiano destacou a atitude de Fonseca. "Acho que ele não tem medo, gosta de arriscar e é muito agressivo. Tem uma mentalidade excelente, sinto que ele está em ótimas mãos com sua equipe. Eles têm uma abordagem muito positiva em relação ao tênis, o que é muito importante, principalmente para jogadores jovens", afirmou Sinner.

Com o triunfo, Jannik Sinner avançou para as quartas de final do torneio californiano, onde enfrentará o norte-americano Learner Tien.

João Fonseca deixa a quadra após a derrota para Jannik Sinner em Indian Wells (Foto: Clive Brunskill/AFP)

