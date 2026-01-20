Sem ritmo, João Fonseca cai na estreia do Australian Open

Depois de quase três meses sem disputar uma partida oficial, João Fonseca sofreu a primeira derrota em cinco estreias em Grand Slams. Na madrugada desta terça-feira (20), o carioca, de 19 anos e 32º do mundo, mesmo empurrado pela torcida, lutou, mas foi derrotado pelo americano Eliot Spizzirri (85º), por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, após 2h38m, no Australian Open.

Era de se esperar que o americano, bastante rápido e regular, entrasse com mais ritmo em quadra. Afinal, semana passada, Spizzirri, de 24 anos, furou o qualifying (vencendo dois jogos) e alcançou as quartas de final do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, igualando seu melhor resultado na carreira.

Em agosto de 2024, o mesmo rival derrotou João Fonseca na terceira e última rodada do qualifying do US Open, impedindo o carioca de estrear em Slams naquela semana.

João Fonseca defendia a segunda rodada em Melbourne

O brasileiro, por sua vez, não fazia uma partida oficial desde o final de outubro, quando parou na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, diante do russo Karen Khachanov. No quarto set desta terça-feira, o número 1 do Brasil pediu atendimento médico, aparentemente por dores na perna esquerda.

E devido a uma lombalgia João Fonseca desistira dos dois primeiros torneios na temporada, os ATP's de Brisbane e Adelaide, também na Austrália.

Como defendia a segunda rodada do Australlian Open ano passado, o carioca deve sair do top 40 na próxima atualização do ranking.

Até esta terça-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira não só estava invicto em estreias de Slams, como havia vencido as quatro, todas ano passado, por 3 sets a 0.

O próximo torneio do número 1 do Brasil é o ATP 250 de Buenos Aires, a partir de 9 de fevereiro, no saibro, onde vai defender o título conquistado em 2025.