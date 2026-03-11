Roland Garros Junior anuncia retorno do torneio em São Paulo

O Roland-Garros Junior Series by Renault anunciou seu retorno à cidade de São Paulo, entre os dias 15 e 19 de abril de 2026, na Sociedade Harmonia de Tênis. O torneio tem como principal objetivo fomentar o tênis no saibro na América do Sul e premiar os campeões com uma vaga direta na chave juvenil do Grand Slam, em Paris.

Pelo quarto ano consecutivo, o argentino Juan Martín del Potro será o principal embaixador da competição, que contará também com o retorno da lenda Gabriela Sabatini em sua segunda participação. Larri Passos, técnico que moldou a carreira de Guga Kuerten, completa o time de estrelas como convidado especial.

O impacto do torneio na carreira dos jovens atletas é nítido. O brasileiro João Fonseca, vencedor da edição de 2023, consolidou sua ascensão meteórica desde então: hoje ele figura entre os 50 melhores tenistas do mundo no ranking da ATP, competindo nos principais torneios do circuito profissional.

Ao todo, serão 32 dos mais promissores jogadores Sub-17 da região — 16 meninos e 16 meninas — , que irão competir em busca de um cobiçado cartão de entrada para o torneio oficial.

João Fonseca faz um voleio na partida contra o francês Pierre-Hugues Herbert em Roland Garros (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

Arte na capa

O pôster de 2026 foi criado em parceria com a artista brasileira Karol Stefanini, cujo estilo vibrante dá vida à energia do evento. No centro da obra está uma ilustração do embaixador Juan Martín del Potro, inspirada em um momento marcante do argentino nos Jogos Olímpicos Rio-2016.

— A cada juvenil que pisa nesta quadra, espero que se sinta orgulhoso, corajoso e livre para jogar seu tênis. Este pôster é a minha forma de torcer por vocês — declarou a artista.