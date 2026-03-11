João Fonseca cai no ranking ATP após eliminação no Indian Wells

A eliminação de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells vai custar algumas posições no ranking ATP. Na última terça-feira (10), o carioca perdeu para o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0 (duplo 7/6) e, com o resultado, iniciará a próxima semana fora do Top 35.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O jovem brasileiro deve despencar ao menos quatro postos, podendo ser ultrapassado por rivais que seguem vivos na chave, como o americano Alex Michelsen.

continua após a publicidade

Levando em conta as três vitórias e uma derrota de Fonseca no torneio, o carioca somou 100 pontos nesta edição, mas não conseguiu compensar os 205 pontos acumulados no mesmo período de 2025 — quando brilhou com o título do Challenger 175 de Phoenix e alcançou a segunda rodada no deserto californiano.

Sem o troféu em Phoenix para defender, o saldo de pontos do brasileiro ficou no vermelho. Ou seja, se João tinha

João Fonseca agradece o carinho do público após a derrota para Jannik Sinner em Indian Wells (Foto: CLIVE BRUNSKILL/AFP)

Sinner elogia Fonseca após vitória

Na entrevista pós jogo, Jannik Sinner não escondeu sua admiração pelo jovem brasileiros e rasgou elogios.

- João é um jogador incrível. Tem talento incrível, muito poderoso dos dois lados. Ele sacou muito bem, senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Caí um pouco de intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis incrível. A atmosfera foi sensacional, estou muito feliz com essa partida - disse.

continua após a publicidade

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial