João Fonseca cai no ranking ATP após eliminação no Indian Wells
O ranking ATP é atualizado todas as segundas
A eliminação de João Fonseca no Masters 1000 de Indian Wells vai custar algumas posições no ranking ATP. Na última terça-feira (10), o carioca perdeu para o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0 (duplo 7/6) e, com o resultado, iniciará a próxima semana fora do Top 35.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
O jovem brasileiro deve despencar ao menos quatro postos, podendo ser ultrapassado por rivais que seguem vivos na chave, como o americano Alex Michelsen.
Levando em conta as três vitórias e uma derrota de Fonseca no torneio, o carioca somou 100 pontos nesta edição, mas não conseguiu compensar os 205 pontos acumulados no mesmo período de 2025 — quando brilhou com o título do Challenger 175 de Phoenix e alcançou a segunda rodada no deserto californiano.
Sem o troféu em Phoenix para defender, o saldo de pontos do brasileiro ficou no vermelho. Ou seja, se João tinha
Sinner elogia Fonseca após vitória
Na entrevista pós jogo, Jannik Sinner não escondeu sua admiração pelo jovem brasileiros e rasgou elogios.
- João é um jogador incrível. Tem talento incrível, muito poderoso dos dois lados. Ele sacou muito bem, senti que tentar ser o mais agressivo possível era a chave. Caí um pouco de intensidade no final do segundo set, mas ele jogou um tênis incrível. A atmosfera foi sensacional, estou muito feliz com essa partida - disse.
