Sinner, rival de João Fonseca, foi do título do NextGen ao topo em cinco anos

Adversário de João Fonseca nesta terça-feira, às 22h (de Brasília), nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, Jannik Sinner, vice-líder do ranking, apesar de jovem, 24 anos, já colocou seu nome entre os maiores da história. Esse gigante italiano começou a despontar no circuito em novembro de 2019, ao vencer, aos 18 anos, o NextGen Finals, torneio que reúne os melhores sub-20 da temporada. Curiosamente, cinco anos depois, foi o brasileiro, com a mesma idade, quem conquistou o torneio.

Sinner era apenas o 95º do mundo quando venceu o evento em Milão, na Itália. Na final, o anfitrião conquistou sua primeira vitória sobre um top 20, 4/2, 4/1 e 4/2 contra o australiano Alex De Minaur, então 18º do mundo.

Em fevereiro de 2020, já como o 79º do ranking, o italiano conquistou inédito triunfo sobre um top 10, despachando o belga David Goffin (10º) no ATP 500 de Roterdã. Sete meses depois, no saibro do Masters 1000 de Roma, Sinner superou o então top 6, o grego Stefanos Tsitsipas, e em Roland Garros, também em setembro, eliminou o alemão Alexander Zverev (7º), nas oitavas de final, a sua primeira de Grand Slam.

Roland Garros em 2020 foi divisor de águas

Sinner era o 75º do mundo em Roland Garros-2020 e a ótima campanha (parou nas quartas, diante do recordista de títulos, Rafael Nadal) o levou ao top 50 (em 46º) pela primeira vez. Essa semana na capital francesa foi um divisor de águas na carreira do italiano.

O italiano, em 2021, chegou às oitavas de final novamente em Roland Garros e no US Open. Na temporada seguinte, foi ainda mais longe, tendo sido quadrifinalista no Australian Open, Wimbledon e no torneio em Nova York.

João Fonseca foi sparring de Sinner em 2023

Após bater três vezes na trave no ano anterior, em julho de 2023, Sinner alcançou a primeira semifinal de Grand Slam na carreira e acabou superado pelo sérvio Novak Djokovic.

No ATP Finals de Turim, em novembro de 2023, Sinner e João Fonseca treinaram pela primeira vez. Naquela semana, o brasileiro, então 676º do mundo, era apenas o sparring do anfitrião. Veja o vídeo abaixo

Pouco mais de dois meses após o treino com o brasileiro, Sinner, em janeiro de 2024, ergueu o primeiro de seus quatro troféus de Slams, no Aberto da Austrália, superando, de virada, o russo Daniil Medvedev na final (vídeo abaixo). Em 10 de junho daquele mesmo ano, o tenista se tornou o primeiro do país a chegar ao topo do ranking. Quase três meses depois, no US Open, veio o segundo troféu de Slam na carreira do gigante italiano.

Defendendo a Itália, Sinner foi bicampeão da Copa Davis, em 2023 e 2024.

Em 2025, Sinner se tornou o quarto e mais jovem na Era Aberta (desde 1969) a alcançar as quatro finais de Slams na mesma temporada. Antes dele, protagonizaram tal feito o australiano Rod Laver (1969), o suíço Roger Federer (2006, 2007 e 2009) e Djokovic (2015, 2021 e 2023). Ainda na temporada passada, o ex-líder do ranking conquistou o bi no Australian Open e ergueu troféu inédito em Wimbledon. Em Roland Garros, faltou muito pouco para ex-número 1 do mundo também triunfar: na decisão contra o espanhol Carlos Alcaraz, ele desperdiçou três match-points.

Em novembro de 2025, o anfitrião conquistou, em Turim, o bicampeonato do NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada. O triunfo na decisão foi contra Alcaraz. Desde 1986, com o americano Ivan Lendl, que um campeão não triunfava sem perder um set nas cinco partidas do torneio.

Italiano foi suspenso por doping

Em meio a tantas conquistas, um capítulo de sua história, certamente, não traz orgulho ao maior italiano da história: a suspensão de três meses por doping, ano passado (de fevereiro a maio), pelo uso da substância Clostebol.