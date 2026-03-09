João Fonseca x Sinner em Indian Wells: confira horário e onde assistir

João Fonseca segue fazendo história no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia (EUA), e, nesta terça-feira (10), terá pela frente Jannik Sinner, atual vice-líder do ranking mundial. Os dois se enfrentam não antes das 22h (de Brasília). A partida tem transmissão da ESPN e da Disney +. O Lance! acompanha em tempo real.

O brasileiro chegou a essa fase após passar pelo norte-americano Tommy Paul na terceira rodada de Indian Wells. A vitória foi por 2 a 0, nas parciais 6/2 e 6/3, em 1h22m.

Caso derrote o segundo favorito do torneio californiano, o brasileiro vai saborear a segunda vitória sobre um top 10 na carreira. A primeira foi contra o russo Andrey Rublev (9º), em janeiro do ano passado, na estreia do Australian Open.

Logo após o contundente triunfo sobre o americano Tommy Paul (24º, no domingo), por 6/2 e 6/3, João Fonseca, como não poderia deixar de ser, rasgou elogios ao próximo rival. Por outro lado, revelou como pretende desbancar mais um favorito (na segunda rodada, a vítima foi o russo Karen Khachanov, 16º).

— Nem preciso dizer que Sinner é um jogador gigante. Já venceu diversos torneios, ele e o Alcaraz (número 1 do mundo) estão vencendo tudo, então é descansar amanhã para terça voltar à quadra. Vou tentar pressioná-lo ao máximo. Será um prazer jogar contra um dos melhores jogadores do mundo, e tentarei vencer.

