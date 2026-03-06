Próximo rival de João Fonseca venceu ponto espetacular contra Alcaraz; vídeo

Rival de João Fonseca, neste sábado, na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, Karen Khachanov é daqueles que deixam tudo em quadra. Tanto que o russo, de 29 anos, nas quartas de final de Doha, há duas semanas, protagonizou um dos pontos mais incríveis da temporada.

continua após a publicidade

➡️Mini-craques do Futuro: Bonini e o desafio da transição para o profissional

➡️Entrevistão: Monteiro fala do amor pela mãe adotiva e da gratidão a Guga por não desistir

➡️ Tênistória: Há 19 anos, Djokovic e Nadal fizeram primeira final em Indian Wells

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Contra ninguém menos do que o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, o tenista nascido em Moscou chegou numa bola que parecia impossível e conquistou uma passada. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Apesar do ponto espetacular, o atual 16º do mundo, ex-número 8 do mundo (seu melhor ranking em 2019), perdeu de virada a partida, por 6/7, 6/4 e 6/3. Naquela mesma semana, o russo vencera o japonês Shintaro Mochizuki (117º) e o húngaro Marton Fucsovics (61º), ambos por 2 sets a 1.

Na semana seguinte, Khachanov caiu na estreia do ATP 500 de Dubai, surpreendido pelo americano Jenson Brooksby (49º).

Rival de João Fonseca perdeu para o 285º do mundo

O segundo melhor tenista da Rússia na atualidade jogou outros três torneios em 2026: foi eliminado pelo americano Michael Mmoh (285º) na estreia do ATP 250 de Hong Kong, em janeiro, e, duas semanas depois, foi eliminado pelo italiano Luciano Darderi na terceira rodada do Australian Open.

continua após a publicidade

Já no ATP 500 de Roterdã, em fevereiro, o algoz de Khachanov foi o espanhol Jaume Munar (37º), na segunda rodada.

+ Aposte na vitória de seu tenista preferido

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Neste sábado, será a segunda vez que o russo enfrenta o número 1 do Brasil. Na primeira, em outubro de 2025, na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, Khachanov eliminou João Fonseca.

O brasileiro (35º) vai desafiar novamente o 16º do mundo após derrotar o belga Raphael Collignon (77º), por 7/6 e 6/4 na estreia.