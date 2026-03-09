O brasileiro João Fonseca terá um dos maiores desafios da carreira nesta terça-feira (10), quando enfrenta o italiano Jannilk Sinner pelas oitavas de final do Master 1000 em Indian Wells. A partida histórica terá transmissão exclusiva da ESPN 3 e Disney Premium+.

continua após a publicidade

A transmissão da emissora e do canal de streaming contará com a narração de Renan do Couto, Thiago Alves e Maurício Bonato. Os comentários virão da bancada com Sylvio Bastos, Teliana Pereira e Fernando Roese.

Fonseca saca na derrota para o tcheco Tomas Machac no US Open (Foto: ELSA/Getty Images via AFP)

Segundo o narrador da ESPN Renan do Couto, a partida carrega um valor simbólico, especialmente por ser o primeiro duelo entre os dois tenistas, o grande embate do Fonseca contra um dos protagonistas de tênis mundialmente, trazendo grande expectativa.

continua após a publicidade

- É um jogo que gera muita expectativa e quem é fã de tênis estava esperando há muito tempo, desde que o Fonseca despontou a chance dele jogar contra os principais nomes do circuito. Primeiro duelo contra o Sinner, ainda vai ter a primeira vez contra o Alcaraz, contra o Djokovic, mas é um jogo que vai fazer todo mundo parar para assistir - afirmou.

➡️João Fonseca faz história em Indian Wells e desafia Sinner

Caminho do brasileiro até as oitavas:

João garantiu sua vaga nas oitavas de final após encarar uma sequência consistente de vitórias, com a sua estreia superando o belga Raphael Collignon por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4. Na rodada seguinte, venceu o russo Karen Khachanov de virada por 2 sets a 1 – 4/6, 7/6 (9/7) e 6/4. Já na terceira fase, que antecede as oitavas, derrotou o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

continua após a publicidade

Caminho do italiano até as oitavas:

Já o italiano, Sinner, de 24 anos, tem o melhor aproveitamento de sua chave, sendo o atual número 2 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). No seu caminho até as oitavas, teve duas vitórias seguidas, vencendo o tcheco Dalibor Svrcina por 2 sets a 1 e, na sequência, superou o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 0.

➡️João Fonseca conta como pretende surpreender Sinner em Indian Wells; vídeo

O que é o Masters 1.000?

O torneio que ocorre em Indian Wells é um dos mais prestigiados da temporada, reunindo alguns dos principais nomes do circuito mundial como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. O atual campeão é o britânico Jack Drape, que foi conquistado há um ano atrás em uma final relâmpago contra o Holger Rune — por 6–2 e 6–2 —.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além desse duelo de gigantes que ocorrerá nesta terça-feira, a ESPN segue sendo a detentora dos direitos de transmissão dos principais torneios do circuitos, se consolidando como referência na cobertura de tênis no Brasil. Ao longo da temporada, a emissora oferece aos fãs uma programação contínua com os quatro Grand Slams exclusivos, torneios da ATP e da WTA, além de conteúdos originais que acompanham a modalidade do início ao fim do calendário internacional.

👉 APOSTE NO JOÃO FONSECA!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.