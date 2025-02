O tenista italiano e número 1 do mundo, Jannik Sinner e a Agência Mundial Antidoping (Wada) chegaram a um acordo e o atleta vai cumprir uma suspensão de três meses por ser pego no doping, ou seja, só poderá retornar depois do dia 4 de maio.

Exames realizados em março do ano passado deram positivo para clostebol, uma substância esteroide anabolizante proibida pelo regulamento da entidade.

Em agosto de 2024, a explicação de Sinner para a contaminação centrou-se em um spray curativo que tinha sido usado para tratar um corte sofrido por seu fisioterapeuta, Giacomo Naldi. Especialistas científicos aceitaram a alegação de que Naldi havia, de forma imprudente, exposto Sinner ao ingrediente Clostebol por meio de massagens regulares de corpo inteiro.

- Em minha mente, sei que não fiz nada de errado. Eu já tive que jogar meses com isso na minha cabeça, mas lembrando a mim mesmo que não fiz realmente nada de errado. Eu sempre respeito e sempre respeitarei essas regras de antidoping. Obviamente, é um alívio para mim ter esse resultado 0- declarou o tenista italiano na época.

Sinner conquistou o Australian Open 2025

Líder do ranking mundial, Jannik Sinner conquistou, no último dia 26, o bicampeonato do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada. A vitória em cima de Alexander Zverev, segundo colocado do mundo, foi por 3 sets a 0 na quadra central da Rod Laver Arena.

