Sinner iguala recorde de Djokovic na estreia em Miami

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, no domingo, Jannik Sinner largou bem em Miami, neste sábado. E, ao superar o bósnio Damir Dzumhur (76º do mundo), por duplo 6/3, na Flórida, o italiano, vice-líder do ranking, igualou o recorde que pertencia ao sérvio Novak Djokovic: 24 sets vencidos em sequência em torneios desse nível.

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Antes de erguer o troféu no torneio californiano, após seis vitórias, o tenista da Itália conquistou, em novembro, o Masters 1000 de Paris, onde ganhou cinco partidas.

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- Sinto que o placar, às vezes, importa. Eu tento melhorar como jogador e disputar o máximo de partidas possíveis. Sempre trato todos os oponentes da mesma maneira, buscando vir à quadra e fazer meu melhor, com uma grande atitude e tentar a vitória - celebrou o ex-número 1 do mundo, ao ser informado sobre o recorde.

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João Fonseca deu trabalho a Sinner

Dessas 12 partidas consecutivas vencidas pelo italiano em Masters 1000, quem esteve mais perto de tirar um set foi João Fonseca. Semana passada, nas oitavas de final de Indian Wells, o brasileiro abriu 6/3 no tiebreak da primeira parcial. No entanto, o número 2 do mundo salvou os três pontos, sendo os dois primeiros com o saque (vídeo abaixo).

Na segunda-feira, Sinner passará a marca de Djokovic, se derrotar, em sets diretos, o vencedor do jogo entre o tcheco Tomas Machac (48º) e o francês Corentin Moutet (33º). Em Miami, o italiano tem como melhor resultado o título de 2024.

Djokovic, por sua vez, recordista de títulos de Masters 1000 (40) e também de troféus em Miami (6, empatado com o americano Andre Agassi), não disputa o torneio neste ano. A desistência do sérvio, de 38 anos, foi por conta de dores no ombro.

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Abaixo, a sequência vitoriosa de Sinner em Masters 1000

Miami

Estreia: Damir Dzumhur 6/3 6/3

Indian Wells

Final: D. Medvedev 7/6 (6) 7/6 (4)

Semifinal: A. Zverev 6/2 6/4

Quartas de final: L. Tien 6/1 6/2

Oitavas de final: J. Fonseca 7/6 (6) 7/6 (4)

Terceira rodada: D. Shapovalov 6/3 6/2

Segunda rodada: D. Svrcina 6/1 6/1

Primeira rodada: Bye

Paris

Final: F. Auger-Aliassime 6/4 7/6 (4)

Semifinal: A. Zverev 6/0 6/1

Quartas de final: B. Shelton 6/3 6/3

Oitavas de final: F. Cerundolo 7/5 6/1

Segunda rodada: Z. Bergs 6/4 6/2