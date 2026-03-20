Chegou um dos dias mais aguardados por João Fonseca, de 19 anos, e pela torcida brasileira. Afinal, o número 1 do país 39º do mundo desafia, pela primeira vez na carreira, em um jogo oficial, o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. A partida começa logo após o embate entre Coco Gauff e Elisabetta Cocciaretto, que está no terceiro set.

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Pré-jogo

Caso surpreenda o principal cabeça de chave na Flórida e conquiste a maior vitória da carreira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai igualar sua melhor campanha no torneio (parou na terceira rodada em 2025). E o vencedor desta sexta encara quem passar do duelo entre o anfitrião Sebastian Korda (36º) e o argentino Camilo Ugo Carabelli (66º).

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João Fonseca desafiou Sinner em Indian Wells

Semana passada, o carioca, de 19 anos, fez um jogo equilibradíssimo contra o número 2 do mundo, o italiano Jannik Sinner, perdendo em dois tiebreaks, nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. Foi outro duelo inédito para o jovem brasileiro.

— É muito importante para a minha evolução desafiar esses jogadores. Gosto de enfrentar os melhores do mundo. É uma oportunidade muito especial para ver onde estou. Com certeza terei a torcida a meu favor novamente; não sei se ele já teve tanta gente contra. Será uma grande partida e espero conseguir a vitória — disse Fonseca ainda em quadra, após vencer o húngaro Fabian Marozsan na estreia.

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O número 1 do Brasil revelou nervosismo na partida de quinta-feira:

— Primeira rodada é sempre um pouco mais tensa, mas consegui impor um bom ritmo desde o começo. Tive um segundo set difícil, mas joguei muito bem no início do terceiro e isso fez a diferença. Me ajudou a manter a postura positiva até o fim. Acho também que ele acabou sentindo a pressão da torcida e eu soube aproveitar as oportunidades. Estou muito feliz com essa vitória e espero continuar nesse nível —

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