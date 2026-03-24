Sinner ganha ponto espetacular em nova vitória em Miami; veja vídeo

Número 40 do mundo, Alex Michelsen, aos 21 anos, deixou tudo em quadra nesta terça-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, Ainda assim, o americano não foi páreo para o favorito Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que venceu por 7/5 e 7/6 (4).

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Ex-número 1 do mundo, o tenista italiano protagonizou, na partida, uma das jogadas mais espetaculares do torneio (e talvez da temporada). Nela, Sinner se defende de dois smashes, faz com perfeição a transição para o ataque e finaliza com um winner (ponto indefensável). Normalmente comedido nas comemorações, o italiano pediu os aplausos do público, colocando a mão direita no ouvido. Veja abaixo:

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, há nove dias, o italiano se tornou o quarto tenista a vencer a 15ª partida consecutiva no chamado Sunshine Double (torneios na Califórnia e na Flórida). Antes dele, apenas o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz alcançaram tal feito.

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Sinner pode enfrentar outro americano

Nas quartas de final, Sinner, campeão em 2024 e ausente ano passado devido à suspensão por doping, vai enfrentar o ganhador do jogo entre o anfitrião Frances Tiafoe (20º) e o francês Terence Atmane (53º).

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