menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Sinner ganha ponto espetacular em nova vitória em Miami; veja vídeo

Italiano derrota americano Michelsen por 7/5 e 7/6 (4)

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
20:31
O italiano Jannik Sinner comemora ponto na vitória sobre o americano Alex Michelsen
imagem cameraO italiano Jannik Sinner comemora ponto na vitória sobre o americano Alex Michelsen (Foto: Rich Storry/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Número 40 do mundo, Alex Michelsen, aos 21 anos, deixou tudo em quadra nesta terça-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, Ainda assim, o americano não foi páreo para o favorito Jannik Sinner, vice-líder do ranking, que venceu por 7/5 e 7/6 (4).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Tenistória: 'Garfada' marcou final entre Guga e Sampras há 26 anos em Miami

Ex-número 1 do mundo, o tenista italiano protagonizou, na partida, uma das jogadas mais espetaculares do torneio (e talvez da temporada). Nela, Sinner se defende de dois smashes, faz com perfeição a transição para o ataque e finaliza com um winner (ponto indefensável). Normalmente comedido nas comemorações, o italiano pediu os aplausos do público, colocando a mão direita no ouvido. Veja abaixo:

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, há nove dias, o italiano se tornou o quarto tenista a vencer a 15ª partida consecutiva no chamado Sunshine Double (torneios na Califórnia e na Flórida). Antes dele, apenas o suíço Roger Federer, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Carlos Alcaraz alcançaram tal feito.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Bia Haddad vai dar a volta por cima? Ex-campeãs opinam
➡️Loio no Lance! e o cartão de visitas de João Fonseca para Alcaraz e Sinner

Sinner pode enfrentar outro americano

Nas quartas de final, Sinner, campeão em 2024 e ausente ano passado devido à suspensão por doping, vai enfrentar o ganhador do jogo entre o anfitrião Frances Tiafoe (20º) e o francês Terence Atmane (53º).

continua após a publicidade
O americano Alex Michelsen na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Miami (Foto; Rich Storry/AFP)
O americano Alex Michelsen na derrota para o italiano Jannik Sinner no Masters 1000 de Miami (Foto; Rich Storry/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias