Sinner bate recorde de Djokovic e avança às oitavas do Miami Open

Atual número 2 do mundo, Jannik Sinner venceu o francês Corentin Moutet (33º do ranking da ATP) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, e avançou às oitavas de final do Miami Open. Com a vitória tranquila, o italiano superou a marca de Novak Djokovic ao conquistar seu 26° set seguido em torneios de nível Masters 1000.

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O recorde anterior do sérvio era de 24 sets consecutivos, mas Sinner não pareceu surpreso ao superar o número e afirmou que seu foco total está no título:

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— Estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, não é por isso que jogo. Estou muito contente por estar aqui. Definitivamente, este é um torneio do qual senti falta no ano passado, então estou muito feliz. Tudo pode acontecer: este esporte é muito imprevisível. Por isso, vamos tentar nos manter o mais focados possível e veremos o que acontece na próxima rodada — afirmou o tenista.

O número 2 do mundo foi campeão do Masters 1000 de Paris, em novembro, e de Indian Wells, no começo de março, ambos sem ceder nenhum um set. Além disso, o italiano é o grande favorito em Miami após Carlos Alcarazs ser eliminado na terceira rodada pelo americano Sebastian Korda.

Nas oitavas de final, Sinner enfrenta Alex Michelsen, 40º do ranking. Caso erga o troféu na Flórida, o italiano se tornará o primeiro tenista desde Roger Federer, em 2017, a conquistar Indian Wells e o Miami Open em sequência — o cobiçado Sunshine Double.

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Jannik Sinner no Miami Open (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sabalenka domina

No feminino, Aryna Sabalenka é a grande favorita pelo título. Nas oitavas derrotou a chinesa Zheng Qinwen, 26ª do ranking da WTA - parciais de 6/3 e 6/4. Agora a belarrussa de 27 anos encara a americana Hailey Baptiste, 45ª do ranking. Vai ser a primeira vez que as duas medem forças.

Apesar do domínio, ainda estam vivas no torneio Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula.