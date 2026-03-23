Derrota em Miami ameaça posição de João Fonseca no ranking da ATP

João Fonseca pode deixar o grupo dos 40 melhores tenistas do mundo no ranking da ATP. O brasileiro depende diretamente do resultado da partida entre o norte-americano Sebastian Korda e o espanhol Martin Landaluce, válida pelas oitavas de final do Masters 1000 de Miami. Em caso de vitória, Korda ultrapassa o brasileiro na classificação.

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Na atualização desta segunda-feira (23), Fonseca já aparece em queda: sai da 39ª para a 40ª posição, com 1.115 pontos. A perda está relacionada ao desempenho inferior em Miami. Em 2025, o brasileiro chegou às oitavas de final e somou 50 pontos; nesta temporada, caiu uma rodada antes e conquistou apenas 30.

Korda, por sua vez, soma 1.100 pontos e segue vivo no torneio. Na edição passada, o norte-americano alcançou as quartas de final, resultado que lhe rendeu 200 pontos. Agora, ao avançar novamente em Miami, igualaria sua campanha anterior e, consequentemente, superaria Fonseca no ranking.

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A trajetória do americano ganhou força após a vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, por 6/3, 5/7 e 6/4, no domingo (22), mesmo adversário que havia eliminado o brasileiro na fase anterior.

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O norte-americano, Sebastian Korda, comemorando sua vitória sobre Carlos Alcaraz no Miami Open 2026 (Foto: Rich Storry/Getty Images via AFP)

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Posição ameaçada por diversos tenistas

Além de Korda, outros nomes também ameaçam a posição de Fonseca. O chileno Alejandro Tabilo já aparece à frente, com 1.118 pontos, sem perdas na atualização por ter defendido sua pontuação. Mais atrás, jogadores como Stefanos Tsitsipas (51º), Térence Atmane (53º), Kamil Majchrzak (57º) e Marin Cilic (49º) ainda têm chances matemáticas de ultrapassar o brasileiro, dependendo de campanhas mais longas no torneio.

Entre eles, Tsitsipas e Atmane precisam alcançar as quartas de final para se aproximar, enquanto Majchrzak e Cilic necessitam de uma vaga na semifinal. Todos seguem na disputa em Miami e podem alterar o cenário nas próximas rodadas.

Caso seja ultrapassado, Fonseca voltará a ficar fora do top 40 da ATP pela primeira vez desde outubro de 2025, antes da conquista do ATP 500 da Basileia, resultado que impulsionou sua ascensão no ranking mundial.

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