Jannik Sinner confirmou neste sábado (3) que não disputará o Masters 1000 de Shanghai, na China. O torneio começa na próxima terça-feira (7), e o italiano era um dos principais nomes previstos na competição. A ausência aumenta as dúvidas sobre a condição física do atual número 2 do mundo na reta final da temporada.

— Infelizmente, não poderei jogar em Shanghai este ano como esperava. Sempre gosto de jogar diante dos fãs de Shanghai e sinto muito por não poder fazer isso na próxima semana. Obrigado por todo o apoio. Estou ansioso para vê-los novamente no próximo ano — escreveu Sinner nas redes sociais.

Sinner não entra em quadra desde Wimbledon, disputado em julho, quando passou a lidar com um problema no joelho. A expectativa inicial era de que o italiano retornasse ao circuito durante a gira asiática, mas ele também ficará fora do torneio de Shanghai.

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A decisão contrariou informações divulgadas por jornalistas e veículos italianos ao longo da semana, que indicavam a participação do tenista no Masters 1000. Na sexta-feira (2), Sinner ainda foi visto nas proximidades de uma clínica especializada em cirurgia em Lyon, na França.

Sinner desiste do torneio de Xangai

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Sinner ainda não tem retorno confirmado

A situação física do italiano passou a gerar especulações sobre a possibilidade de o problema no joelho ser mais sério do que inicialmente previsto. Também surgiram rumores sobre uma eventual ausência de Sinner no restante da temporada, mas não há confirmação oficial de que esse seja o cenário.

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O próximo compromisso previsto no calendário do tenista é o ATP 500 de Viena, na Áustria, no fim de outubro. Depois, Sinner tem programadas as participações no Masters 1000 de Paris e no ATP Finals.