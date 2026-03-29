Mini-craques do futuro: Victoria Barros trilha caminho rumo ao profissional

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Os últimos dias foram de muitas emoções para Victoria Barros, de apenas 16 anos. No sábado (21), na primeira final brasileira do Banana Bowl em 40 anos, a potiguar perdeu uma batalha para a paulistana Nauhany Silva, da mesma idade, por 6/3 4/6 6/3, em 2h24 de partida, em Gaspar (SC). Na quinta-feira, a tenista, que treina na academia do renomado técnico Patrick Mouratoglou, na França, foi convocada para a Billie Jean King Cup, o maior torneio entre países do circuito feminino.

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- O Banana Bowl é um dos torneios juvenis mais tradicionais do mundo e tem um papel fundamental no desenvolvimento de jovens talentos, sendo porta de entrada para o circuito profissional. O vice-campeonato da Victória Barros mostra uma campanha muito consistente e ganha ainda mais relevância com sua recente convocação para representar o Brasil na Billie Jean King Cup - elogia, presidente da Federação Paulista de Tênis.

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Nesse próximo torneio, que acontece de 8 e 11 de abril, em Ibagué, na Colômbia, Vicky substituirá ninguém menos do que Bia Haddad, a número 1 do país e 69ª do mundo, que pediu para não participar. Sem ela, Barros terá a companhia de Nauhanny, Gabriela Cé e Luisa Stefani.

O objetivo da delegação brasileira na Billie Jean? Buscar uma vaga nos playoffs. O país está no Grupo A, ao lado de Argentina, Chile e Peru, enquanto o B conta com México, Colômbia, Venezuela e Equador.



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Victoria nas quartas no Chile

Na quinta-feira, após dois triunfos, Victoria (1106ª do mundo) parou nas quartas de final do W15 de Santiago, no Chile: 6/4 e 6/3 para a principal cabeça de chave, Antonia Vergara Rivera, 414ª do ranking.

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