Sinner: De estreante em 2020 a cada vez mais favorito no Australian Open

Jannik Sinner era apenas o 82º do mundo quando estreou, em janeiro de 2020, no Australian Open, aos 18 anos. Hoje, aos 24, embora não seja mais o número 1 do mundo, o italiano, vice-líder do ranking, é o nome a ser batido no torneio que começa às 21h (horário de Brasília), deste sábado (17).

Das 22 vitórias em 26 jogos no torneio, o número 2 do mundo ganhou as últimas 14 partidas. E os títulos de 2024 e 2025 o credenciam como o mais cotado a voltar a erguer o troféu em 1º de fevereiro.

Na atual sequência de Sinner em Melbourne, 10 confrontos foram vencidos por três sets a 0. E, desses, apenas um adversário, o russo Daniil Medvedev, vice em 2024, levou a partida contra o italiano ao quinto e decisivo set. Na semifinal daquela temporada, o italiano até teve trabalho contra o recordista de títulos no torneio, o sérvio Novak Djokovic, 10 vezes campeão, mas liquidou a fatura por 3 a 1. Na campanha há dois anos, o tenista da Sérvia e o da Rússia foram os únicos a tirar set do algoz.

Em 2025, a caminhada do ex-número 1 do mundo rumo ao bicampeonato foi ainda mais tranquila. Isso porque apenas o anfitrião Tristan Schoolkate, na segunda rodada, e o dinamarquês Holger Rune, nas oitavas, tiraram um set (cada) de Sinner.

Maior algoz de Sinner em Melbourne

Das 4 derrotas que Sinner sofreu em Melbourne, a metade foi para o grego Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo e atual 33º. Trata-se do único que venceu o italiano no Australian Open: nas quartas de final de 2022 e nas oitavas de 2023 (seu úlltimo revés no torneio).

Antes desses dois tropeços acima, o ex-número 1 do mundo perdeu para o húngaro Marton Fucsovics, na segunda rodada de 2020, e para o canadense Denis Shapovalov, na estreia na temporada seguinte.

Caso confirme o favoritismo, Sinner vai conquistar o quinto Slam da carreira. Abaixo, os quatro primeiros e os respectivos vice-campeões:

Observado pelo técnico Simone Vagnozzi, Jannik Sinner treina saque no Australian Open (Foto: Patrick HAMILTON / AFP)





