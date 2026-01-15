menu hamburguer
Tênis

Veja o caminho de Alcaraz e Sinner até uma inédita final no Australian Open

Enquanto o italiano tenta o terceiro título seguido, o espanhol nunca passou das quartas

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/01/2026
01:21
Atualizado há 1 minutos
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz se enfrentam em final inédita do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
imagem cameraJannik Sinner e Carlos Alcaraz se enfrentam em final inédita do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Até Roland Garros ano passado, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner jamais haviam se enfrentado em uma final de Grand Slam. Desde então, o espanhol e o italiano decidiram três desses torneios. Falta apenas o Australian Open, cuja chave principal foi sorteada na noite desta quarta-feira.

Único tenista a alcançar as quatro decisões de Slam ano passado, Sinner, vice-líder do ranking, busca o terceiro troféu seguido em Melbourne, onde soma 22 vitórias e quatro derrotas. Alcaraz, por sua vez, tenta conquistar o único troféu desse nível que lhe falta. Até hoje, o melhor resultado do espanhol no Australian Open foi ter chegado às quartas de final, em 2024 e 2025.

Alcaraz estreia contra o anfitrião Adam Walton, enquanto Sinner tem pela frente o francês Ugo Gaston.

Abaixo, a projeção da chave do espanhol:

Abaixo, a projeção da chave do atual bicampeão, que poderá enfrentar o brasileiro João Fonseca na terceira rodada:

No Australian Open Sinner pode igualar retrospecto em decisões de Slam

Derrotado pelo principal rival nas finais de Roland Garros (desperdiçando três match-points) e na do US Open, Sinner pode igualar o retrospecto com Alcaraz, caso o derrote numa inédita decisão em Melbourne. Isso porque o italiano superou o adversário no jogo pelo título de Wimbledon.

Alcaraz e Sinner com seus respectivos prêmios de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
Alcaraz e Sinner com seus respectivos prêmios de Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

