Serena faz emocionante homenagem à irmã, Venus, recém-casada

Maior colecionadora de Grand Slams na Era Aberta (desde 1969), com 23 títulos, a americana Serena Williams é uma das principais tenistas da história. E, ao lado da irmã, Venus, campeã de sete títulos desse nível, apenas nas simples, formou uma dupla que, mais do que títulos, quebrou barreiras desde sempre ao longo da carreira. E, nesta terça-feira (23), a caçula da família fez uma emocionante homenagem, nas redes sociais, à irmã mais velha, que acaba de formalizar, na Flórida, a união com o ator e ex-modelo italiano Andrea Preti.

A homenagem de Serena

A minha irmã guardiã. Venus, por onde começo? Desde as quadras de quintal até aos maiores palcos do mundo, você sempre liderou com graça, força e um coração maior do que qualquer troféu. Te ver entrar neste próximo capítulo rodeada de amor, senti-me como ver o sol nascer… firme, poderoso e cheio de promessas.

Tens sido a minha melhor amiga, minha protetora, minha professora e o meu lembrete para caminhar sempre no propósito. Te ver assim, feliz, tão amada, tão radiante… significa tudo para mim.

Ao amor, à parceria, às risadas, e a uma vida inteira escolhendo uma à outra todos os dias. Não poderia estar mais orgulhosa de estar ao teu lado, não apenas hoje, mas sempre.

Venus, multicampeã

Primeira negra a chegar ao topo do ranking mundial, Venus, hoje com 45 anos, é a tenista com mais medalhas olímpicas, entre homens e mulheres, na história. A mais velha da família tem um ouro em simples em 2000, além de três ao lado da caçula em 2000, 2008 e 2012 e uma prata nas duplas mistas em 2016.

