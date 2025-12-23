Americana é suspensa por consumir mesma substância do doping de Sinner

Por ter consumido clostebol, a tenista americana Jessica Eudovic, de 18 anos, foi suspensa provisoriamente pela ITIA (Agência Internacional de Integrigade do Tênis). Trata-se da mesma substância que custou a suspensão de três meses ao italiano Jannik Sinner, em fevereiro deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

Número 1104 do mundo da ITF (Federação Internacional do Tênis) em outubro de 2025, o mais alto da carreira, após disputar um torneio W15 em El Salvador, no mesmo mês.



As duas amostras do exame antidoping da atleta continham o clostebol, um esteroide anabolizante proibido, e Eudovic não contava com autorização para o uso de tal substância, por isso foi suspensa de forma provisória. A entidade encaminhou à atleta uma notificação prévia de violação das regras antidoping em 21 de novembro, segundo o artigo 2.1 do TADP, que se refere à presença de substância proibida em amostra, e/ou o artigo 2.2, que discorre acerca do uso de substância proibida sem autorização de uso terapêutico válida.

continua após a publicidade

Sinner foi suspenso logo após o Aberto da Austrália

Enquanto Eudovic aguarda julgamento, a suspensão começou a valer em 21 de novembro. Já no caso de Jannik Sinner, causou bastante polêmica a suspensão de três meses.

A americana Serena Williams, uma das maiores da história, não poupou críticas à pena branda ao então líder do ranking:

- Personalidade fantástica. Adoro o cara, adoro este jogo. Ele é ótimo para o esporte", disse a ex-jogadora, surpresa com a baixa sanção.

- O tênis masculino precisa dele. Mas se eu tivesse feito isso, teria pego 20 anos. Sejamos honestos. Teriam tirado os Grand Slams de mim.

Sinner foi suspenso logo após conquistar o bicampeonato do Aberto da Austrália e retornou chegando à final do Masters 1000 de Roma, em maio. O italiano, após a suspensão, venceu cinco títulos, com destaque para o Wimbledon e o ATP Finals de Turim.

continua após a publicidade





A frustração do italiano Jannik Sinner após perder a final de Roland Garros para Carlos Alcaraz (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)



