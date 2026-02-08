Após virada, Brasil cai para o Canadá na Copa Davis 2026

A Seleção Brasileira de tênis foi superada pelo Canadá por 3 a 2, em Vancouver, neste sábado (8), e deu adeus à chance de brigar pelo título da Copa Davis de 2026. Apesar da vitória brasileira nas duplas, os anfitriões reverteram o placar com triunfos nas duas partidas de simples decisivas, garantindo a classificação para a segunda rodada dos qualifiers. Com o revés, o Brasil terá que disputar os playoffs do Grupo Mundial I para evitar o rebaixamento.

Como foram as partidas?

O confronto de duplas, que terminou empatado em 1 a 1 na sexta-feira (6), começou promissor para o Brasil neste sábado (7). A dupla formada por Rafael Matos e Orlando Luz demonstrou garra e superou os canadenses Liam Draxl e Cleeve Harper por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. Após perderem o primeiro set, os brasileiros fizeram ajustes táticos, incluindo o uso de lobs contra adversários próximos à rede, e viraram o jogo, selando a vitória com uma quebra de serviço no game decisivo.

No entanto, as partidas individuais trouxeram a virada canadense. O Brasil não conseguiu manter o nível nos jogos de simples, como admitiu o capitão da equipe.

No primeiro duelo, Matheus Pucinelli (292º do mundo), escalado no lugar de João Lucas Reis, chegou a vencer o primeiro set contra Gabriel Diallo (39º) por 6/3. Contudo, o canadense reagiu com agressividade, encurtando os pontos no set seguinte (6/1) e fechando a partida no tie-break do terceiro set: 7/6 (7/4).

A classificação foi confirmada no jogo final. Liam Draxl (146º) derrotou Gustavo Heide (253º) em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/4. Apesar do esforço, Heide apresentou games de saque inconsistentes e desperdiçou oportunidades cruciais, como três break points no quarto game do segundo set.

O primeiro dia de competição, na sexta-feira, havia terminado com um empate. João Lucas Reis perdeu para Liam Draxl por duplo 6/3, e Gustavo Heide equilibrou o placar ao vencer Gabriel Diallo em uma batalha de três sets: 7/6, 3/6 e 7/6.

Rafael Matos e Orlando Luz Copa Davis (Foto: CBT)

Desfalques e o futuro brasileiro

Com a eliminação, a seleção brasileira terá de disputar os playoffs do Grupo Mundial I – um duelo crucial para garantir a permanência na elite da Copa Davis e evitar o rebaixamento.

Vale destacar que o Brasil jogou sem João Fonseca, que retirou a Davis de seu calendário devido à intensa sequência de torneios. O jovem tenista disputa o ATP 250 de Buenos Aires a partir de segunda-feira, antes de seguir para o Rio Open. Thiago Wild, atual número 2 do Brasil, também não foi convocado. Por outro lado, o Canadá também teve desfalques importantes, jogando sem seus dois principais tenistas: Félix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

