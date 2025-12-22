Valor dos ingressos para Alcaraz x João Fonseca assusta fãs

O anúncio do "São Paulo Super Match" entre a joia brasileira João Fonseca e o fenômeno espanhol Carlos Alcaraz, marcado para 12 de dezembro de 2026, parou o mundo do tênis nesta segunda-feira (22). No entanto, o que realmente dominou as conversas nas redes sociais não foi apenas o encontro de dois dos maiores talentos do circuito, mas sim o preço salgado dos ingressos.

João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar em São Paulo, em dezembro (Foto: Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP)

Para quem deseja ver o duelo colado na rede, o investimento é pesado. Os setores Itaú Baseline Seats e Court Side (Leste e Oeste) batem o teto de R$ 6.450,00. O valor inclui mimos como Open Bar e Open Food, mas ainda assim supera o preço médio de grandes finais de campeonatos europeus de futebol e até de pacotes para torneios de Grand Slam como Roland Garros.

Mesmo os setores considerados "populares" pesam no bolso. A Cadeira Inferior A está sendo comercializada por R$ 2.450,00 (inteira), enquanto a Cadeira Inferior B sai por R$ 1.950,00 (inteira).

João Fonseca inicia 2026 no ATP 250 de Brisbane, a partir de 5 de janeiro. Na semana seguinte, João Fonseca joga, também pela primeira vez, o ATP 250 de Adelaide, seu último torneio preparatório antes do Aberto da Austrália.

Alcaraz, por sua vez, a princípio, só debuta no próximo ano justamente em Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada. O Aberto da Austrália, aliás, é o único que desse nível que o espanhol, de 22 anos, ainda não conquistou.