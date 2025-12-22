menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Valor dos ingressos para Alcaraz x João Fonseca assusta fãs

Duelo no Allianz Parque tem entradas mais caras que final de Champions League

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/12/2025
19:50
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca x Alcaraz em Miami (Photo by Tomas Diniz Santos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraJoão Fonseca x Alcaraz em Miami (Foto: Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O anúncio do "São Paulo Super Match" entre a joia brasileira João Fonseca e o fenômeno espanhol Carlos Alcaraz, marcado para 12 de dezembro de 2026, parou o mundo do tênis nesta segunda-feira (22). No entanto, o que realmente dominou as conversas nas redes sociais não foi apenas o encontro de dois dos maiores talentos do circuito, mas sim o preço salgado dos ingressos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

MIAMI, FLORIDA - DECEMBER 08: Carlos Alcaraz of Spain reacts against Joao Fonseca of Brazil during the Miami Invitational at loanDepot park on December 08, 2025 in Miami, Florida. Tomas Diniz Santos/Getty Images/AFP (Photo by Tomas Diniz Santos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
João Fonseca e Carlos Alcaraz vão se enfrentar em São Paulo, em dezembro (Foto: Tomas Diniz Santos / Getty Images via AFP)

Para quem deseja ver o duelo colado na rede, o investimento é pesado. Os setores Itaú Baseline Seats e Court Side (Leste e Oeste) batem o teto de R$ 6.450,00. O valor inclui mimos como Open Bar e Open Food, mas ainda assim supera o preço médio de grandes finais de campeonatos europeus de futebol e até de pacotes para torneios de Grand Slam como Roland Garros.

continua após a publicidade

Mesmo os setores considerados "populares" pesam no bolso. A Cadeira Inferior A está sendo comercializada por R$ 2.450,00 (inteira), enquanto a Cadeira Inferior B sai por R$ 1.950,00 (inteira).

A reação na internet foi imediata. No X , internautas questionaram a acessibilidade do evento.

João Fonseca inicia 2026 no ATP 250 de Brisbane, a partir de 5 de janeiro. Na semana seguinte, João Fonseca joga, também pela primeira vez, o ATP 250 de Adelaide, seu último torneio preparatório antes do Aberto da Austrália.

continua após a publicidade

Alcaraz, por sua vez, a princípio, só debuta no próximo ano justamente em Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada. O Aberto da Austrália, aliás, é o único que desse nível que o espanhol, de 22 anos, ainda não conquistou.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias