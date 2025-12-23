menu hamburguer
Tênis

Polêmico Kyrgios confirmado no primeiro torneio de João Fonseca em 2026

Anfitrião ganha convite para o ATP 250 de Brisbane, na Austrália

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
17:31
Atualizado há 1 minutos
O australiano Nick Kyrgios vai jogar o ATP 250 de Brisbane, em 2026 (Divulgação)
O australiano Nick Kyrgios vai jogar o ATP 250 de Brisbane, em 2026 (Divulgação)
Campeão do Challenger de Canberra, na virada de 2024 para 2025, João Fonseca vai começar o próximo ano em outro torneio na Austrália. E um dos convites para o ATP 250 de Brisbane, que começa em 5 de janeiro, foi para o polêmico anfitrião Nick Kyrgios, ex-número 13 do mundo (em 2016) e atual 671º, campeão da competição em 2018.

➡️Entrevistão: Resiliente Romboli, duplista número 1 do país, celebra a temporada

Dono de sete títulos de simples de ATP no currículo, Kyrgios soma 206 vitórias e 118 derrotas na carreira. Além do troféu há quase oito anos em Brisbane, o australiano também triunfou em Marselha, Atlanta e Tóquio (todos em 2016), Washington (em 2019 e 2022) e Acapulco (em 2019).

Em 2025, o ex-top 13 somou apenas um triunfo em cinco partidas de ATP. Foi contra o ameriacno Mackenzie McDonald no Masters 1000 de Miami, em março, o último torneio que participou. E uma das derrotas foi justamente em Brisbane, para o francês Giovanni Mpteshi Perricard, na estreia.

Em uma de suas muitas declarações polêmicas, Kyrgios, em uma entrevista em julho de 2025, criticou o espanhol Rafael Nadal:

- Eu não o suportava. Quando o via entrando e saindo da quadra, isso gerava em mim um ódio tremendo, eu o desprezava imensamente. Estava incrivelmente motivado para jogar contra ele, sentia uma raiva enorme dentro de mim e sempre tentava jogar meu melhor tênis para mostrar a todos que o idolatravam por sua ética de trabalho que você pode ter sucesso se divertindo e mantendo a calma. Nunca tive sentimentos semelhantes ao enfrentar Roger ou Novak, por exemplo

Em 2022, entre outras polêmica, Kyrgios foi acusado de violência doméstica por parte de uma ex-namorada, Chiara Passari.

João Fonseca pode reencontrar 'velhos' conhecidos

Além do polêmico anfitrião, o torneio australiano também contará com o atual campeão, o tcheco Jiri Lehecka (17º do mundo), além do russo Daniil Medvedev (13º do planeta e principal cabeça de chave), do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (14º) e dos americanos Tommy Paul (20º) e Frances Tiafoe (30º). Ex-top 3 e atual 33º, o búlgaro Grigor Dimitrov, de 34 anos, também está confirmado no torneio, assim como os anfitriões Alexei Popyrin (54º) e Adam Walton (78º).

Dos nomes acima, João Fonseca guarda ótimas recordações de Fokina, de quem ganhou as duas partidas que fez em 2025. A primeira delas foi na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto. Já no dia 26 de outubro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu o espanhol no momento mais glorioso de sua carreira até aqui, na final do ATP 500 da Basileia. Foi o maior feito do tênis brasileiro desde agosto de 2001, quando Guga Kuerten triunfou em Cincinnati.

João Fonseca saca na campanha vitoriosa no ATP 500 da Basileia (Divulgação)
João Fonseca saca na campanha vitoriosa no ATP 500 da Basileia (Divulgação)

