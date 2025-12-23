Polêmico Kyrgios confirmado no primeiro torneio de João Fonseca em 2026

Campeão do Challenger de Canberra, na virada de 2024 para 2025, João Fonseca vai começar o próximo ano em outro torneio na Austrália. E um dos convites para o ATP 250 de Brisbane, que começa em 5 de janeiro, foi para o polêmico anfitrião Nick Kyrgios, ex-número 13 do mundo (em 2016) e atual 671º, campeão da competição em 2018.

Dono de sete títulos de simples de ATP no currículo, Kyrgios soma 206 vitórias e 118 derrotas na carreira. Além do troféu há quase oito anos em Brisbane, o australiano também triunfou em Marselha, Atlanta e Tóquio (todos em 2016), Washington (em 2019 e 2022) e Acapulco (em 2019).

Em 2025, o ex-top 13 somou apenas um triunfo em cinco partidas de ATP. Foi contra o ameriacno Mackenzie McDonald no Masters 1000 de Miami, em março, o último torneio que participou. E uma das derrotas foi justamente em Brisbane, para o francês Giovanni Mpteshi Perricard, na estreia.

Em uma de suas muitas declarações polêmicas, Kyrgios, em uma entrevista em julho de 2025, criticou o espanhol Rafael Nadal:

- Eu não o suportava. Quando o via entrando e saindo da quadra, isso gerava em mim um ódio tremendo, eu o desprezava imensamente. Estava incrivelmente motivado para jogar contra ele, sentia uma raiva enorme dentro de mim e sempre tentava jogar meu melhor tênis para mostrar a todos que o idolatravam por sua ética de trabalho que você pode ter sucesso se divertindo e mantendo a calma. Nunca tive sentimentos semelhantes ao enfrentar Roger ou Novak, por exemplo





Em 2022, entre outras polêmica, Kyrgios foi acusado de violência doméstica por parte de uma ex-namorada, Chiara Passari.

João Fonseca pode reencontrar 'velhos' conhecidos

Além do polêmico anfitrião, o torneio australiano também contará com o atual campeão, o tcheco Jiri Lehecka (17º do mundo), além do russo Daniil Medvedev (13º do planeta e principal cabeça de chave), do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (14º) e dos americanos Tommy Paul (20º) e Frances Tiafoe (30º). Ex-top 3 e atual 33º, o búlgaro Grigor Dimitrov, de 34 anos, também está confirmado no torneio, assim como os anfitriões Alexei Popyrin (54º) e Adam Walton (78º).

Dos nomes acima, João Fonseca guarda ótimas recordações de Fokina, de quem ganhou as duas partidas que fez em 2025. A primeira delas foi na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em agosto. Já no dia 26 de outubro, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira venceu o espanhol no momento mais glorioso de sua carreira até aqui, na final do ATP 500 da Basileia. Foi o maior feito do tênis brasileiro desde agosto de 2001, quando Guga Kuerten triunfou em Cincinnati.