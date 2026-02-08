Após desistência, Bia Haddad entra na chave principal do WTA 1000 de Doha

Mesmo com a derrota no quali do WTA 1000 de Doha, a brasileira Bia Haddad Maia conseguiu uma vaga na chave principal. Número 1 do Brasil e 68ª no ranking mundial, a tenista entra no lugar da romena Sorana Cirstea, que desistiu do torneio por questões de calendário. A primeira adversária de Bia Haddad será a indonésia Janice Tjen, 47ª do mundo.

Além de Cirstea, o WTA de Doha sofreu uma série de baixas nos últimos dias. A espanhola Paula Badosa e a russa Daria Kasatkina já haviam se retirado no último sábado (7), abrindo vagas para a participação da argentina Solana Sierra e da polonesa Magdalena Frech. Neste domingo (8), a norte-americana McCartney Kessler desistiu do torneio por uma lesão nas costas e sua vaga foi preenchida pela italiana Elisabetta Cocciaretto.

No sábado (7), Bia Haddad foi eliminada na última rodada do qualifying, após derrota para a russa Anastasia Zakharova, 107ª do ranking, em sets diretos, com um duplo 6/4. O início da temporada 2026 n

ao tem sido positivo para a brasileira, que venceu apenas um de cinco jogos.

Será a quinta participação de Bia Haddad no WTA 1000 de Doha. A primeira foi em 2022, quando avançou do quali e parou diante de Amanda Anisimova na chave principal. No ano seguinte, fez seu melhor desempenho no torneio, ao alcançar as quartas de final, quando foi superada por Jessica Pergula.

Bia Haddad celebra ponto na estreia no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Bia Haddad estreia nesta segunda-feira

O duelo entre Bia Haddad Maia e Janice Tjen pela chave principal do WTA 1000 de Doha está programado para esta segunda-feira (9), por volta das 12h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pelo Disney+. Caso vença a partida, a brasileira enfrentará a polonesa Iga Swiatek, principal cabeça de chave e favorita ao título.

