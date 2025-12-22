João Fonseca anuncia revanche contra Carlos Alcaraz no Brasil
Número 1 do Brasil vai enfrentar o líder do ranking mundial em São Paulo
No último dia 8, em partida exibição em Miami, João Fonseca e Carlos Alcaraz, enfim, mediram forças pela primeira vez. E, nesta segunda-feira (22), o número 1 do Brasil anunciou a data da revanche contra o líder do ranking mundial: 12 de dezembro de 2026, em São Paulo, no Allianz Parque.
- Vai ser um prazer receber você no Brasil, Carlitos! 🇧🇷🤝🏻🇪🇸 Nos vemos no Allianz Parque em 12 de dezembro de 2026 para o @SaoPauloSuperMatch - escreveu, nas redes sociais, o carioca, de 19 anos e 24 do mundo.
➡️Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner
Será a primeira vez que o estádio do Palmeiras recebe uma partida de tênis.
- Estou muito animado para ir a São Paulo e jogar em um estádio tão icônico. Competir lá, com aquela atmosfera, é algo especial, e entrar em quadra para essa partida diante desses fãs será uma experiência incrível - contou Alcaraz.
- Depois da experiência incrível que tivemos em Miami, fico muito feliz em poder jogar uma nova exibição ao lado do Carlos Alcaraz, agora no Brasil. Jogar em casa, diante da minha torcida, e compartilhar a quadra com um dos maiores nomes do esporte mundial, o número um do mundo, é muito importante para mim e também para o público. E espero que dessa vez o jogo caia pro meu lado - contou o número 1 do Brasil.
João Fonseca inicia 2026 no ATP 250 de Brisbane, a partir de 5 de janeiro. Na semana seguinte, João Fonseca joga, também pela primeira vez, o ATP 250 de Adelaide, seu último torneio preparatório antes do Aberto da Austrália. Enquanto não embarca para a Oceania, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira segue treinando na Yes Tennis (vídeo abaixo):
Alcaraz, por sua vez, a princípio, só debuta no próximo ano justamente em Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada. O Aberto da Austrália, aliás, é o único que desse nível que o espanhol, de 22 anos, ainda não conquistou.
Relembre como foi a primeira partida entre João Fonseca e Alcaraz
Matchtiebreak: Alcaraz 10/8
- Com um backhand do brasileiro para fora, o líder do ranking fecha o jogo em 7/5, 2/6 e 10/8.
- O espanhol erra uma esquerda: 9 a 8.
- O brasileiro acerta uma bola no contrapé e salva o primeiro match-point: 9 a 7.
- Com uma direita cruzada fulminante, o espanhol chega ao match-point: 9 a 6.
- Alcaraz acerta um voleio de backhand e faz 8 a 6.
- O espanhol manda na esquerda do adversário e vai à rede e vira para 7 a 6.
- Sob aplausos da torcida, Alcaraz empata em 6 a 6, com uma linda direita cruzada.
- O bicampeão do US Open vence os dois pontos seguintes: 5 a 6.
- Após outro belo rally, o brasileiro abre 6 a 3.
- João erra uma bola para fora: 5 a 3.
- O carioca erra uma direita na paralela: 5 a 2.
- Alcaraz vence seu primeiro ponto no matchtiebreak: 1 a 5.
- Após um belo rally, o carioca faz 5 a 0.
- O líder do ranking manda uma esquerda para fora, e o adversário abre 4 a 0.
- Esquerda na rede do espanhol, Brasil 3 a 0.
- Dupla-falta de Alcaraz, e João abre 2 a 0.
- João 1 a 0.
- A partida será decidida num matchtiebreak de 10 pontos.
2º set: João Fonseca 6/2
- O brasileiro força a direita cruzada, e o líder do ranking manda na rede. João fecha em 6 a 2 o segundo set.
- João erra um voleio cruzado e desperdiça o primeiro set point.
- Alcaraz devolve uma das quebras e vai servir em 5 a 2.
- O atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires e do ATP 500 da Basileia saca para o set em 5 a 1.
- O dono de seis títulos de Grand Slams fura o 'pneu' vence seu primeiro game neste set.
- Sem sustos, o brasileiro abre 5 a 0.
- Com uma curta muito bem angulada, o carioca conquista nova quebra e vai sacar em 4 a 0.
- O brasileiro abre 3 a 0.
- João aproveita e quebra o saque do rival: 2 a 0.
- Alcaraz saca pressionado em 15/40.
- O brasileiro confirma o saque: 1 a 0.
- Com uma ótima curta, o brasileiro salva o primeiro break desse set.
- João, que passa a jogar de boné, começa a segunda parcial sacando.
1º set: Alcaraz 7/5
- O número 1 do mundo tem nova chance e, enfim, fecha a parcial em 7/5.
- Com outro erro na rede, Alcaraz perde outro set point.
- O líder do ranking erra uma curta e desperdiça novo ponto para fechar a parcial.
- Alcaraz erra uma direita na rede quando se deparava com o segundo set point.
- O espanhol comete uma dupla-falta quando iria fechar o set.
- Alcaraz acerta um voleio incrível na linha e tem o set point.
- O brasileiro, com duas curtas perfeitas, empata em 30/30.
- Com uma direita na cruzada violenta, o líder do ranking abre 30/0.
- O espanhol vai sacar para o set em 6 a 5.
- O número 1 do Brasil erra uma esquerda na paralela e tem o saque quebrado.
- João volta a sacar pressionado, em 15/40.
- Sem sustos, o líder do ranking confirma o serviço: 5 a 5.
- Alcaraz devolve saque na rede, e o número 1 do Brasil faz 5 a 4.
- Com uma curta perfeita, o brasileiro tem a vantagem para confirmar o serviço.
- João Fonseca acerta um forte saque na rede, que se desprende do chão, quebrando uma espécie de gancho. Partida interrompida para o conserto.
- O sul-americano saca bem e salva o break.
- O espanhol pressiona o serviço do rival, que se depara com outro break.
- Carlitos vai para o saque e faz 4 a 4.
- João confirma e vira o set: 4 a 3.
- Num dos melhores rallies até agora, João desloca o adversário, que cai no chão, e devolve a quebra: 3 a 3 (vídeo abaixo).
