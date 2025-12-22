Alcaraz cumpre promessa e tatua homenagens ao sexto Grand Slam

Em setembro, Carlos Alcaraz conquistou, aos 22 anos, no US Open, o sexto Grand Slam da carreira, no mesmo local onde, em 2022, vencera o primeiro. Pois, nesta segunda-feira (22), o espanhol compartilhou imagens nas quais mostra que cumpriu a promessa feita após o mais novo troféu erguido em Nova York: tatuar o feito.

Fã de tatuagens, o líder do ranking eternizou, dessa vez, em sua pele, a Estátua da Liberdade e a Ponte do Brooklyn, dois pontos turísticos dos mais badalados da cidade americana.



Relembre outras tatuagens de Alcaraz

O melhor tenista do mundo também tem tatuados a Torre Eiffel, com a data 9/6/2024, numa referência à sua primeira conquista em Roland Garros, outro Grand Slams. O espanhol repetiu o título em junho de 2025.

Entre outras tatuagens, o líder do ranking também tem eternizada a data 11/9/2022, quando ergueu, em Nova York, o primeiro de seus títulos de Grand Slam.

No último dia 8, Alcaraz enfrentou, pela primeira vez, o brasileiro João Fonseca, em amistoso em Miami. O espanhol venceu por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 2/6 e 10/8). Dias depois, o número 1 do mundo iniciou a pré-temporada, na qual tem a companhia do italiano Flavio Cobolli.

Semana passada, o líder do ranking surpreendeu ao anunciar o rompimento com o técnico Juan Carlos Ferrero, com quem trabalhava desde 2018.