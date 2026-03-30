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Sequência de Sinner ainda está longe do recorde de Djokovic; veja números

Italiano, domingo, venceu a 17ª partida consecutiva em torneios de Masters 1000

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/03/2026
19:25
O italiano Jannik Sinner com o troféu do Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP)
imagem cameraO italiano Jannik Sinner com o troféu do Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP)
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Domingo, ao vencer o 26º título da carreira e segundo na temporada, no Masters 1000 de Miami, Jannik Sinner emplacou a 17ª vitória consecutiva em torneios desse nível. O italiano entrou para o top 10 de maiores sequências de triunfos em competições desse patamar.

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O mais recente tropeço do vice-líder do ranking em Masters 1000 foi no início de outubro do ano passado, quando sofreu com cãibras pelo holandês Tailon Griekspoor na terceira rodada de Xangai, na China, e abandonou a partida no terceiro set. O rival vencia por 6/7, 7/5 e 3/2. No vídeo abaixo, o momento da desistência:

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Ainda em outubro de 2025, Sinner ergueu o troféu em Paris, após cinco vitórias sem perder sets. Na final, o triunfo foi sobre o canadense Felix Auger-Aliassime, por 6/4 e 7/6.

Curiosamente, o maior rival do italiano, o espanhol Carlos Alcaraz, também emplacou uma sequência de 17 vitórias em torneios desse nível e que começou em 2025: de Monte Carlo a Paris.

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Em 2026, o número 2 do mundo soma apenas duas derrotas em 21 jogos: para o sérvio Novak Djokovic, na semifinal do Australian Open, e para o tcheco Jakub Mensik nas quartas de final do ATP 500 de Doha, no Catar.

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Sinner chega à lista liderada por Djokovic

Ausente de Miami por conta de lesão no ombro, o hexacampeão sérvio Djokovic é o recordista de triunfos em sequência em torneios desse nível: 31. Hoje com 38 anos, o ex-líder do ranking alcançou tal proeza em 2011, quando iniciou essa série em Indian Wells e a manteve até Cincinnati, em agosto.

Djokovic, por sinal, também ostenta a segunda melhor sequência nesse quesito: de Paris, em 2014 a Montreal, na temporada seguinte.

Gráfico mostra as maiores sequências de vitórias em Masters 1000 (Reprodução)
Gráfico mostra as maiores sequências de vitórias em Masters 1000 (Reprodução)

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