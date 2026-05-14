Medvedev se recupera, vence Landaluce e vai à semifinal do Aberto de Roma

Nesta quarta-feira (14), Daniil Medvedev protagonizou uma vitória suada sobre Martin Landaluce por 2 sets a 1 pelas quartas de final do Aberto de Roma. Com parciais de 1/6, 6/4 e 7/5, o número 9 do tênis venceu uma batalha de quase 2h30min de duração na quadra central do Foro Itálico e avançou para a semifinal, onde irá encarar o líder do ranking ATP, Jannik Sinner.

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Daniil Medvedev em ação no Aberto de Roma (Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

O tenista russo fez um início de partida extremamente errático, fator que foi aproveitado pelo jovem adversário espanhol. Com oito erros não forçados, Medvedev venceu somente um game no primeiro set e foi dominado por Landaluce, além de ter tido três winners e sofrido duas quebras no saque.

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Apesar da péssima impressão deixada na parcial inicial, o russo não se deixou abater para a segunda e anotou uma quebra para abrir 3/1. Na sequência, Landaluce devolveu o break e veio uma paralisação de 15 minutos por conta da forte chuva que atingiu a capital italiana.

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Na volta do jogo, o espanhol empatou em 3/3 pelo serviço e viu Medvedev abrir 5/3 em seguida. O russo desperdiçou o saque que poderia fechar o set, mas converteu novo break point e igualou a disputa.

Landaluce veio mais eficiente para o set decisivo e conseguiu uma quebra logo cedo, abrindo 3/1. Medvedev buscou o empate no 3/3 e passou a pressionar o saque do espanhol, que salvou três match points quando perdia por 5/4. Com o set empatado, o russo voltou a ter novas oportunidades e, dois games depois, buscou a quebra para carimbar a classificação à semifinal.

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O confronto entre Sinner e Medvedev acontece nesta sexta-feira (15), por volta das 14h (de Brasília). Antes, às 10h30 (de Brasília), Casper Ruud e Luciano Darderi se enfrentam para definir o primeiro finalista do torneio Masters 1000.

Sinner vence a 32ª seguida, quebra recorde de Djokovic e avança à semi em Roma

Jannik Sinner comemora vitória na terceira rodada do Aberto de Roma (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)

Na manhã desta quinta-feira (14), o mundo do tênis testemunhou a história sendo escrita no Aberto de Roma. Jannik Sinner, número 1 do mundo, bateu uma marca importante que pertencia a Novak Djokovic: são 32 vitórias seguidas em torneios Masters 1000, superando os 31 triunfos consecutivos alcançados pelo sérvio em 2011.

Contra Andrey Rublev, o italiano contou com um Foro Itálico lotado para vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. O italiano conseguiu dominar a partida desde o início e fechou a primeira parcial sem sustos. No segundo set, o roteiro se repetiu e Sinner abriu 4 a 1. O russo ainda tentou reagir e diminuiu a vantagem, mas não conseguiu evitar a derrota.

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