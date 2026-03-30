João Fonseca volta a cair no ranking após o Miami Open

Como não defendeu a terceira rodada de 2025 (parou na segunda), era inevitável que João Fonseca não mantivesse a 39ª posição após o Masters 1000 de Miami. Pois o número 1 do Brasil caiu apenas uma colocação e aparece em 40º nesta segunda-feira.

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O único que ultrapassou o brasileiro nesta semana foi o americano Alex Michelsen, de 21 anos, que alcançou as oitavas de final na Flórida, subiu cinco posições e aparece em 35º. Já o americano Sebastian Korda (42º), que também parou a uma rodada das quartas de final, ficou a uma vitória de ultrapassar João Fonseca.

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Aos 19 anos, o número 1 do Brasil terminou 2025 em sua melhor posição no ranking até hoje: 24ª (a terceira mais alta da história do tênis nacional masculino). Essa posição iguala a melhor que o gaúcho Thomaz Koch alcançou como profissional e está atrás apenas de Guga Kuerten (1º) e de Thomaz Bellucci).

João Fonseca começou 2026 em 29º. No gráfico abaixo, a evolução do ranking do carioca, de 19 anos.

João Fonseca volta em Monte Carlo

O próximo desafio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, é o Masters 1000 de Monte Carlo, que começa domingo (5). Será a primeira participação de João Fonseca no torneio. A última vez que um brasileiro jogou a chave principal da competição no Principado de Mônaco foi em 2016, com Bellucci. Então 35º do mundo, o paulista parou na estreia, diante do espanhol Guillermo Garcia Loprez, por 7/5 e 6/1.

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No início de março, em Indian Wells, João Fonseca protagonizou sua melhor campanha até aqui em Masters 1000, quando alcançou as oitavas de final, parando apenas diante do campeão, o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, em uma batalha de dois tiebreaks.