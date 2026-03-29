Sinner vence o Miami Open e conquista Sunshine Double com marca inédita

Jannik Sinner confirmou o favoritismo e se sagrou campeão do Miami Open neste domingo (29). O número 2 do mundo superou o polonês Jiri Lehecka em sets diretos, com um duplo 6/4. Com o título, o italiano se tornou o primeiro tenista da história a conquistar o Sunshine Double sem perder sets.

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Prevista para começar às 16h (horário de Brasília), a final começou com uma hora de atraso devido às chuvas na região. No início do segundo set, a chuva voltou e o jogo ficou paralisado por mais de uma hora.

Com o título, Sinner se tornou o primeiro tenista a conquistar o Sunshine Double, isto é, os títulos de Indian Wells e Miami Open na mesma temporada, sem perder um set sequer. Ao todo, foram 12 jogos nos dois torneios de quadra dura com 100% de aproveitamento.

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No último sábado, Aryna Sabalenka também faturou o Sunshine Double, ao superar Coco Gauff na final feminina. É apenas a quarta vez na história que um homem e uma mulher alcançam o feito na mesma temporada. A última dobradinha aconteceu em 2016, com Novak Djokovic e Victoria Azarenka.

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Jiri Lehecka durante a final do Miami Open (Foto: Matthew Stockman / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Como foi o jogo

1º set

Sinner mostrou superioridade em quadra desde o início da partida, com uma quebra logo no terceiro game. Na sequência, Lehecka abriu 40-0 e teve a chance de devolver a quebra, mas o italiano salvou três break points, com direito a dois aces, para salvar o serviço.

Lehecka ganhou uma sobrevida no set após um nono game quase interminável, que duyrou mais de oito minutos. Os dois estiveram empatados em 40-40 por sete vezes, mas o polonês encaixou o saque no momento decisivo e levou a melhor, diminuindo a vantagem no placar. Na sequência, porém, Sinner soltou o braço no saque e rapidamente venceu de zero, confirmando a vitória na parcial por 6/4.

2º set

O segundo set mal tinha começado, quando as chuvas voltaram a atrapalhar a final do Miami Open. A partida precisou ser paralisada e demorou quase uma hora e meia para que os jogadores pudessem retornar à quadra para o reaquecimento.

De volta ao jogo, o equilíbrio passou a dominar a final. Sinner teve chance de quebrar o serviço no quinto game, mas Lehecka salvou dois break points e permaneceu firme. O italiano conseguiu sua primeira quebra do set no nono game, sacando para o título em 5/4. Sinner cresceu no momento decisivo, começando o último game com dois aces. Ele fechou a conta com um belo ponto de voleio para confirmar o título.

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