AO VIVO: Acompanhe João Fonseca nas oitavas de final do Rio Open

Nesta quinta-feira (19), João Fonseca volta à quadra principal do Jockey Club Brasileiro, a Guga Kuerten, em duelo válido pelas oitavas de final do Rio Open. O brasileiro, número 38 do ranking mundial, enfrenta o peruano Ignacio Buse (91º) às 19h (de Brasília). A partida tem transmissão do Sportv 3. O Lance! acompanha em tempo real.

ATUALIZAÇÃO: Jogo suspenso por conta de forte chuva que cai no Jockey Club Brasileiro! A direção do Rio Open ainda não anunciou o horário em que a partida será iniciada.

Acompanhe a partida

Pré-jogo: A chuva veio com tudo, e o jogo está momentaneamente suspenso.

Pré-jogo: Parece que vai cair muita água no Jockey Club Brasileiro...

Na estreia no maior torneio de tênis da América Latina, João superou o compatriota Thiago Monteiro nas parciais 7/6 (1) e 6/1, que agitaram o público presente em grande número. Já na disputa por duplas, ao lado de Marcelo Melo, o atleta está garantido nas semifinais.

➡️ João Fonseca analisa possível rodada dupla no Rio Open: 'Problema bom'

João Fonseca, o atleta a ser batido no Rio Open

A ascensão de João Fonseca como o homem a ser batido no Jockey Club Brasileiro veio após uma sequência de zebras e abandonos. O argentino Francisco Cerúndolo, um dos favoritos ao título, precisou abandonar sua partida contra Thiago Tirante devido a um desconforto. Além dele, o italiano Luciano Darderi deu adeus precoce ao torneio ainda na primeira rodada, ao ser superado por Juan Manuel Cerúndolo.

Agora, João Fonseca tem a faca e o queijo na mão para avançar às fases finais em casa. No entanto, o desafio não será simples. Ignacio Buse tem se mostrado um adversário indigesto e chega sem a pressão do favoritismo.

João Fonseca celebra ponto na vitória sobre Thiago Monteiro no Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

João Fonseca x Ignacio Buse

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Jockey Club Brasileiro

👁️ Onde assistir: Sportv 3