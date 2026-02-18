Gustavo Heide celebra conexão com Guto Miguel no Rio Open

A quarta-feira foi de agenda cheia para o paulista radicado no Rio de Janeiro Gustavo Heide. De manhã, o sétimo melhor brasileiro da atualidade (258º do mundo) participou da Match Point Mansion, da EQI Investimentos, em São Conrado. De noite, ao lado do goiano Guto Miguel, de 16 anos, o atleta da Tennis Route estreou com vitória nas duplas do Rio Open: 6/0 e 7/6 contra o americano Evan King e o australiano John Peers.

Nas quartas de final, Heide e Miguel, que entraram como Lucky losers, vão enfrentar os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner ou a dupla formada pelo colombiano Nicolas Barrientos (campeão em 2024, ao lado do gaúcho Rafael Matos) e o argentino Thiago Tirante. Caso vençam mais uma partida, o paulista e o goiano vão fazer uma das semifinais contra o carioca João Fonseca e o mineiro Marcelo Melo.

- Jogamos super bem, até me surpreendeu, para ser sincero - contou ao Lance!, Heide, durante a Match Point Mansion.

Na manhã desta quarta, o 258º do mundo (e ex-142º, seu melhor ranking) passou um pouco de sua experiência aos convidados do evento em São Conrado:

- Foi um evento muito bacana da Match Point, minha primeira vez aqui, bem legal passar um pouco para eles. É sempre legal ter esse carinho da galera.

Heide relembra vitória marcante na Davis

Heide, que, no próximo dia 28, completa 24 anos, protagonizou um dos maiores triunfos da carreira no início do mês, sobre o canadense Gabriel Diallo (39º do mundo), em Vancouver, na quadra rápida, pela Copa Davis, por 7/6, 3/6 e 7/6:

- Foi uma das vitórias mais emocionantes da minha carreira, muito difícil, em condições bastante adversas, fiquei muito feliz com a vitória, mas chateado pelo resultado final (o Brasil foi derrotado por 3 a 2). Mas é o esporte, faz parte, às vezes a gente ganha, outras perde.

Ex-técnico de nomes como Ingrid Martins, Luisa Stefani e Carol Meligeni, Walter Preidikman, o Gringo,

embaixador da EQI Investimentos, também marcou presença na Match Point Mansion, nesta quarta-feira.

- A EQI tem feito umas ações muito inovadoras no mundo do tênis, principalmente com o fundo Match Point, porque é muito inteligente (cuja taxa de administração destinada diretamente à formação de atletas e ao desenvolvimento do tênis nacional e já arrecadou R$ 40 milhões em menos de um ano). Esse sistema não lesa o cara que está investindo. É um investimento onde a taxa da administração é passada ao tênis, isso é muito legal.

Ex-17 do mundo nas duplas e ex-55 nas simples, o mineiro André Sá ministrou a clínica na manhã desta quarta, na Match Point Mansion. Até domingo, nomes como o pernambucano João Lucas Reis, Marcelo Zormann e Fernando Meligeni também passarão um pouco de suas experiências aos convidados em São Conrado.